館長曝1年損失1億元！ 未來撐不住要「去中國背水一戰」

大罷免進入第三階段投票，網紅「館長」陳之漢力挺「反罷免」，日前他透露，這一年來他已經賠錢1億元，如果未來撐不下去，可能會去中國大陸發展。他喊出「背水一戰！我跟你拼了」，而聽聞消息後，很多網友向他喊話「即使路上充滿荊棘，阿館，我們陪你一路走下去」。他也對粉絲喊話「七月廿六日狠狠打臉賴清德總統，釋放柯文哲」。

館長日前在直播表示，三個月前台灣民眾黨黨團總召黃國昌到他那吃飯，兩人一起做直播，他向黃國昌表示「從2023年到現在，為了你們，我賠掉了1億元，健身房被他們這樣搞，如果有一天我撐不下去，你不要管我，也不要理我」，陳之漢指出「我看阿北（柯文哲）這樣我也不樂觀，到時候離我遠一點」，他強調「之後我會去中國大陸背水一戰，我跟你拼了」。

館長指出，他現在的收入減少，度過時間當然沒問題，但針對未來狀況「就不好說了」，他感嘆「有時候回家看到神明，我很難過，出來這麼多年，從來沒有拿過政治一毛錢，當初這麼挺民進黨，現在變成這樣，還反過來打我」。

影片底下許多人留言大讚「阿館就是帥」、「館長如果在中國大陸開電商，我肯定要支持一下的」、「館長加油」、「支持館長」、「支持館長的決定」。

根據《聯合報》報導，戰鬥藍在12日於台中迷你蛋舉行「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，陳之漢也與會並在台上喊「民進黨已經拿各位的未來健康當謀利工具，我們常講科學、理性、務實，他們講綠能多好」，並痛批先前颱風到來，民進黨拿5千億做電站，基礎建設卻不理會，因此呼喊大家要打臉賴清德總統，釋放柯文哲。