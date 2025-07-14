【重磅快評】丞相起風了 賴神本命區「破防」？

南台灣雖非726大罷免主戰場，卻可能成為「反罷」風向逆轉的起點。台南是賴清德總統本命區、也是丹娜絲颱風重災區，這次風災不只吹垮廟宇牌樓、電塔路樹，更動搖鐵桿綠支持者的信心。賴總統南下救災，政治災難卻愈救愈大洞，被災民當面嗆聲「不要再作秀」；原本綠營銅牆鐵壁的同溫層，如今出現裂縫，影響大罷免風向丕變，民進黨有志之士應提醒層峰：「丞相，起風了！」

太陽花學運出身的國安會副秘書長林飛帆曾揶揄民進黨，「在台南推顆西瓜都會當選」；經過這次颱風重創，綠營鐵票區可能淹水生鏽，民進黨救災慢半拍，立委林俊憲、陳亭妃角力卻不落人後，外界高度質疑，民進黨再派個西瓜，還能當選台南市長嗎？同樣綠到出汁，高雄的殷鑑不遠，當年高雄市前市長韓國瑜一席「五千天坑」，就把前市長陳菊打回原形，民進黨創黨精神「勤政、清廉、愛鄉土」早被遺忘，黨意再大，也敵不過天意與民意。

丹娜絲颱風肆虐南台，總統南下勘災時，災民當場求助，希望國軍支援清運家中廢棄物，賴總統卻堅定回應，「不能什麼事情都靠國軍，國軍正忙著演習，法律也規定國軍不能進入民宅，社區要利用天然災害時訓練解決問題的能力。」此語一出，災民傻眼貓咪，原來演習比救災重要；內政部長劉世芳可以指示上千名替代役支援災後復原工作，總統卻一句話打回票，用長官姿態教育災民，社區若能自救、何必求救，執政者何不食肉糜心態的心態，昭然若揭。

災民大酸台南市政府「慢慢來、來得慢」，還有人當場吐槽台南市長黃偉哲，「幸好已退潮，不然市長今天來就是捻香了」，民不聊生，政府還在「肖（台語：瘋）」罷免，台南綠油油、水汪汪，民怨已深、民心已變，綠營基本盤不再堅若磐石，民進黨標榜「抗中保台」，如今連台南都水深火熱。

這場丹娜絲颱風，不只是自然災害，更像是一場政治人禍；颱風過後，吹開虛偽的政治口號，也撕開執政者與百姓的距離。執政者若失聰，聽不見災民的怒吼，接下來不只有風災與罷免，還有一次次的民意寒流；台中市長盧秀燕重批，賴總統「不搞正事、專搞鳥事」，應帶著部會首長及黨公職進駐災區，不要再搞罷免。

從南部災民的反彈心聲來看，「綠營覺青」的清醒，將是綠營票倉的崩裂，賴總統若繼續「罷免治國」，那股「討厭民進黨」、「教訓執政黨」的社會氛圍將再度重出江湖。