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趙少康批大罷免是仇恨動員 最後比的只剩投票率很可笑

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會上午舉行成立記者會，中廣前董事長趙少康（左）站台出席。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會上午舉行成立記者會，中廣前董事長趙少康（左）站台出席。記者曾原信／攝影

台灣民意基金會今公布大罷免封關民調。中廣前董事長趙少康表示雖然不同意罷免的人遠高於同意，但因綠營投票率高達9成，在野支持者投票率僅65%，加上投票率重新計算後，就會讓結果翻轉，民進黨團總召柯建銘的大罷免會大成功，可能讓他如願登上立法院長寶座。

趙少康指出，大罷免違反民主精神，不只可以用少數民意沒收多數人的選擇，無差別罷免也跟針對不適任公職發動的「小罷免」不同，毫無正當性可言。更可笑的是，大罷免是仇恨動員，最後比的只剩下投票率，而不是被罷免人的表現、操守、服務。

他提到，昨天剛結束的南投縣議員陳玉鈴罷免案，就是因為投票率不高而宣告失敗。陳玉鈴去年的當選票數只有五千多票，卻有高達一萬兩千多人同意把她罷掉，不同意罷免的票數只有五千多票，代表去年投給陳玉鈴的人都很死忠的出門投下不同意。但因在野支持者大多數沒有投票，整體投票率只有31.76%，無法達到同意罷免門檻25%而宣告失敗。

趙少康說，國民黨立委徐巧芯在國會監督民進黨貪汙腐敗、浮編預算，戰力強又認真，民進黨對她仇恨值超高，所以被鎖定要罷免，他很擔心重演陳玉鈴罷免案的遺憾，只差一點點，就因為支持者投票不夠踴躍，可能讓一名善盡職責的年輕立委，被以些微差距罷免。

趙少康呼籲，不要等到錯誤發生才覺得遺憾，不要讓徐巧芯灰心落淚，「請大家再愛巧芯一次，去年把票投給她的人，7月26日一定要出門，再為巧芯投一次不同意，還她公道，」讓她可以繼續揭弊打貪，監督執政。

趙少康 罷免 投票率

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