快訊

慟！《無人知曉》31歲女星姜瑞夏癌逝 弟弟悲慟發文「來世換我照顧妳」

超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

聽新聞
0:00 / 0:00

社造領袖驚爆「青鳥欲闖我家門」 太太嚇壞：沒按門鈴也沒出聲

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
台灣社造聯盟前理事長盧思岳。 圖／盧思岳臉書
台灣社造聯盟前理事長盧思岳。 圖／盧思岳臉書

台灣社造聯盟前理事長盧思岳驚爆：「青鳥欲闖我家門」！盧思岳公開發文表示，他日前出差回家後被告知一件「青鳥欲闖我家門」的怪事。某天晚上，他太太一人在家突然聽到有人「多次按門把卻拉不開門的聲音」，而且「沒有按門鈴，也沒出聲喊一下有人在家嗎？」

盧太太在廚房嚇了一跳，依稀看到門外人影，立馬衝到前廳門口問你要幹什麼？一個身形壯碩的年輕女子說：「我來請你連署大罷免...」，還想要推銷什麼，但是看到住戶表現出不悅，轉身就離開了。

盧思岳驚嘆：「哇咧！意識形態洗腦可以這麼恐怖？」他認為即便自認為「大罷免是多麼正義的人」也要懂點做人的禮貌吧？怎能夠不出聲就要打開人家的大門呢？

盧思岳回想自己讀大學時幫「黨外」發競選傳單，幫冤死陳文成博士的父親發申冤傳單，為環境污染受害居民、為勞動權益遭剝削的罷工勞工發傳單時，也自認為站在正義的一方，但都是鞠躬哈腰地懇請民眾支持，看到不同立場的人將傳單丟棄地上，即便是當著自己面前，也只能珍惜資源、默默地撿起來繼續發送。

思岳認為「民主靠制衡」。他四十年前在「黨外」，是關心弱勢的大學生，後來是參與社運的中學教師；四十年後竟然還得加入「黨外-在野大聯盟」的發起人，真是奮鬥永無止境的時代反諷呀！不變的是，反抗的都是「執政黨」，但已經從國民黨變成民進黨了！

盧思岳曾任台灣社造聯盟理事長、台灣社區重建協會創會理事長、中華文化總會副秘書長、行政院九二一震災民間重建貢獻獎得獎人、行政院客家委員會客家新聞評論獎得獎人。

聚傳媒

青鳥 行政院 罷免 社運 民進黨 意識 客家 大罷免 國民黨

延伸閱讀

普發現金被轟癱瘓台灣 凌濤：黑熊可設「回捐台電專戶」

青鳥稱江啟臣父逝是因壞事做多 楊智伃批：惡罷無人性

遭罷立委仍能審法案引不滿 民團號召「青鳥」10日聚集立院

青鳥嗆再飛立院迫停推爭議法案 葛如鈞酸：用Google查事實

相關新聞

監票人員要回戶籍地投票…綠質疑技術杯葛 台中選委會回應了

7月26日將罷免投票，民進黨多名市議員今指控中五選區（北屯、北區）多名民進黨推薦罷免的投開票監察員，未接獲任何講習通知，...

【重磅快評】丞相起風了 賴神本命區「破防」？

南台灣雖非726大罷免主戰場，卻可能成為「反罷」風向逆轉的起點。台南是賴清德總統本命區、也是丹娜絲颱風重災區，這次風災不...

趙少康批大罷免是仇恨動員 最後比的只剩投票率很可笑

台灣民意基金會今公布大罷免封關民調。中廣前董事長趙少康表示雖然不同意罷免的人遠高於同意，但因綠營投票率高達9成，在野支持...

社造領袖驚爆「青鳥欲闖我家門」 太太嚇壞：沒按門鈴也沒出聲

台灣社造聯盟前理事長盧思岳驚爆：「青鳥欲闖我家門」！盧思岳公開發文表示，他日前出差回家後被告知一件「青鳥欲闖我家門」的怪事。．．．

盧秀燕喊「幫救災」…綠反酸不顧災情搞政治 中市府這樣回應

台中市長盧秀燕日前反罷免站台，要求兼任民進黨主席的賴清德總統立刻停止大罷免，更嗆聲「我台中人還在幫你救災」，民進黨立院黨...

第一波大罷免倒數兩周 高虹安：不懼怕資源不對等的戰爭

距離大罷免第一波投票日剩兩周，新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，這場運動已從公民社會蔓延至政黨層級；高虹安今說，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。