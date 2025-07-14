社造領袖驚爆「青鳥欲闖我家門」 太太嚇壞：沒按門鈴也沒出聲

台灣社造聯盟前理事長盧思岳驚爆：「青鳥欲闖我家門」！盧思岳公開發文表示，他日前出差回家後被告知一件「青鳥欲闖我家門」的怪事。某天晚上，他太太一人在家突然聽到有人「多次按門把卻拉不開門的聲音」，而且「沒有按門鈴，也沒出聲喊一下有人在家嗎？」

盧太太在廚房嚇了一跳，依稀看到門外人影，立馬衝到前廳門口問你要幹什麼？一個身形壯碩的年輕女子說：「我來請你連署大罷免...」，還想要推銷什麼，但是看到住戶表現出不悅，轉身就離開了。

盧思岳驚嘆：「哇咧！意識形態洗腦可以這麼恐怖？」他認為即便自認為「大罷免是多麼正義的人」也要懂點做人的禮貌吧？怎能夠不出聲就要打開人家的大門呢？

盧思岳回想自己讀大學時幫「黨外」發競選傳單，幫冤死陳文成博士的父親發申冤傳單，為環境污染受害居民、為勞動權益遭剝削的罷工勞工發傳單時，也自認為站在正義的一方，但都是鞠躬哈腰地懇請民眾支持，看到不同立場的人將傳單丟棄地上，即便是當著自己面前，也只能珍惜資源、默默地撿起來繼續發送。

思岳認為「民主靠制衡」。他四十年前在「黨外」，是關心弱勢的大學生，後來是參與社運的中學教師；四十年後竟然還得加入「黨外-在野大聯盟」的發起人，真是奮鬥永無止境的時代反諷呀！不變的是，反抗的都是「執政黨」，但已經從國民黨變成民進黨了！

盧思岳曾任台灣社造聯盟理事長、台灣社區重建協會創會理事長、中華文化總會副秘書長、行政院九二一震災民間重建貢獻獎得獎人、行政院客家委員會客家新聞評論獎得獎人。

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