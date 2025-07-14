第一波大罷免倒數兩周 高虹安：不懼怕資源不對等的戰爭

距離大罷免第一波投票日剩兩周，新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，這場運動已從公民社會蔓延至政黨層級；高虹安今說，與「護國大遶境」的華麗車隊或泛綠大型政論現場live秀相較，資源很少的她只能每天堅持站上肥皂箱在路口賣力揮手向市民闡述政績與大罷免的正當性，這場資源不對等的戰爭，她不會懼怕，會努力守下新竹。

由全台31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」與民進黨立委王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動昨現身新竹市，繞境活動也獲得民進黨新竹市議會黨團所有黨籍議員相挺，民進黨立院黨團總召柯建銘也現身為大罷免添柴火，昨晚在香山天后宮也有新台派上線的開講活動，並現場發放大罷免大成功的旗幟。

高虹安今在臉書發文，並附上一張站路口的背影，她說，才半天不到，這張照片案讚數已快破萬人，跟民進黨昨天新竹大手筆聲光高級的華麗車隊比起來，甚至還有大型政論現場live秀，資源很少的她只能每天努力站路口，努力拜託大家，因為，科技業的Ｉ人（內向型人格）比較喜歡不被打擾的，默默宣傳方式。

為了因應擾動政壇多時的「大罷免」風潮，高虹安積極因應綠營攻勢，不只跑市場、發文宣，還站上肥皂箱，在各大上班族通勤路口鞠躬請託，試圖用政績與拚勁，對抗來勢洶洶的罷免動員。民眾黨新竹市黨部也於東門圓環信義街設置「新竹保安隊」總部，以選舉規格迎戰罷免。

另外，隨著大罷免投票日進入倒數，為有效催出投票率，高虹安與藍委鄭正鈐合作抗敵，竹市再度上演藍白合，將於本周日（20日）選前黃金周舉行反惡罷團結之夜，當天將邀來立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、南投縣長許淑華等黃金陣容，禿子、燕子、漢子將齊聚新竹市守護高虹安與鄭正鈐，將反罷免氣勢衝向最高峰。