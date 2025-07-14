綠營指拿納稅錢反罷免救傅崐萁 花蓮縣府：非縣府活動

民進黨發言人吳崢今天說，花蓮縣政府從上至下變成國民黨立委傅崐萁的選舉機器，拿著人民納稅錢搞反罷免；花蓮傅家真的急了，當著選務人員在場，違反行政中立，把農會活動也變成反罷免政治造勢活動，徹底喪失公平中立。

花蓮縣政府透過訊息回應表示，經查這會議為瑞穗鄉農會針對產銷班成員，於農會信用部舉辦的農業產銷班聯合座談會，非縣府活動，對於公開性活動，不在辦公室或學校等區域，無論罷團、反罷在現場喊出罷免訴求或是發送反罷文宣，都不會特別制止。

花蓮縣政府強調，相關事件皆已說明，重申勿一再政治操作、浪費社會資源。

吳崢今天召開「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免傅崐萁夫婦無法無天」記者會。

吳崢指出，花蓮縣政府主辦「2025客鼓鳴心鼓王爭霸戰」系列活動的「龍獅鼓舞洄瀾晚會」，這系列活動向中央客委會領取補助款，卻變成縣長徐榛蔚及立委傅崐萁的造勢大會。

吳崢說，活動場外有工作人員舉著不同意罷免的手舉牌在宣傳；在場內，發放反罷免相關文宣，所發送的扇子的大頭貼，就是傅崐萁的臉，即便已有民眾告知該活動需遵守行政中立，國民黨的黨務人員仍無視勸阻直接進入場內；這場領著客委會補助的活動，竟然變成傅崐萁的造勢大會，無比荒謬。

吳崢表示，花蓮縣政府活動的宣傳還玩弄心機，出現AB版邀請卡，其中A版邀請卡有露出客委會主委古秀妃，企圖以此版本交差領取活動補助預算；但在地方上發放B版邀請上，客委會主委大名「被消失」，只留花蓮縣長名字。

吳崢說，花蓮縣政府邀請農會產銷幹部所辦的文旦產銷大會，也變成傅崐萁反罷免大會；離譜的是，主持活動的瑞穗農會理事長魏清河，同時也是花蓮縣選委會監察小組委員；顯見花蓮傅家真的急了，明目張膽當著選務人員在場，違反行政中立，把農會活動也變成反罷免政治造勢活動，花蓮縣政府完成變成傅崐萁的選舉機器。

另外，吳崢表示，近日總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰全部都在災區勘災，第一線協助災民，此外包含縣市首長陳其邁、黃偉哲、周春米、翁章梁也都全力投入救災，民進黨立委蔡易餘、郭國文、林俊憲、陳亭妃等人，也在災區協助選民復原重建。

他說，反觀台中市長盧秀燕忙噴政治口水抹黑的同時，卻是跑政治造勢忙翻天，盧秀燕口中的「幫你救災」，是在救國民黨立委罷免選情。