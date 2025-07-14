民進黨：全黨一心支援民團 726下架不適任藍委

民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案結果未通過。民進黨發言人吳崢今天說，陳玉鈴為避免讓罷免藍委游顥、馬文君行動造成混淆，陸戰空戰都採冷處理，身先士卒凸顯民進黨全黨一心，全力支援公民團體，目標就是7月26日下架毀憲亂政的不適任藍委。

吳崢接受媒體訪問表示，罷免陳玉鈴案子非常特殊，這是今年全台灣唯一的民進黨罷免案，昨天失敗後，國民黨針對民進黨展開的罷免行動，正式宣告瓦解、失敗。

吳崢表示，陳玉鈴罷免案凸顯兩個重點，第一，台灣人民看得非常清楚，過去一整年，在立法院作亂、毀憲亂政、破壞台灣現況、阻礙台灣發展的，恰恰就是國民黨；國民黨為了救自己選情，發起為罷而罷、毫無正當性的政治攻擊行動，沒辦法得到人民認同，所以昨天的罷免案無法過關。

吳崢說，第二，相信所有台灣人民眼睛都是雪亮的，陳玉鈴在竹山、鹿谷長期深耕基層，在第一線進行選民服務並為偏鄉地區居民請命，認真做事的議員自然能得到南投縣民認同；國民黨的所作所為，人民都看在眼裡，會用選票做公平的裁判。

另外，吳崢表示，陳玉鈴過去這段時間即便面臨被罷免壓力，仍沒有進行反制罷免相關選舉宣傳，原因是南投也正在進行的國民黨立委游顥及馬文君罷免案，為避免訊息混淆，因此陳玉鈴將空戰、陸戰都降到最低。

吳崢說，陳玉鈴表明為了大罷免在所不惜，若因此被罷免也願意承擔，身先士卒的勇氣，凸顯民進黨全黨上下一心、將士用命，全力支援公民團體，目標就是7月26日將毀憲亂政的不適任藍委下架。