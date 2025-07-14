藍質疑罷團返鄉投票專車涉賄選 籲檢調盡快調查

大罷免進入白熱化階段，國民黨立法院黨團今天表示，花蓮縣議員張美慧公開說有人要出錢，以遊覽車載民眾返鄉投票，這已涉嫌違反選罷法，預備期約賄選，檢調單位看到了沒，請檢調單位不要再睡覺了，應趕快調查。

張美慧告訴中央社記者，是受到台北朋友轉介，一名住在新店的熱心人士，看到「洄萊啟程」日前在北部記者會的訊息，想要盡一分心力支持返鄉專車團購計畫，透過台北友人將訊息轉告給她。

張美慧表示，僅是將來自北部熱心人士的訊息提供給「洄萊啟程」，後續如何執行並不清楚，若檢調要調查，她願意配合調查。

包括花蓮縣選出的國民黨立委傅崐萁在內的24位立委罷免案，將於26日投開票。由花蓮青年組成的在地組織「洄萊啟程」11日宣布，啟動返鄉列車團購計畫，期盼藉此降低返鄉成本，鼓勵青年回家投票，決定花蓮的未來。

國民黨團今天召開記者會，副書記長陳玉珍表示，民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧公開說有人要出錢，以遊覽車載民眾返鄉投票，這已涉嫌違反選罷法，預備期約賄選。

陳玉珍說，她昨天前往雲林站台，也聽說有人要花錢買票罷免國民黨立委丁學忠，現在罷團紛紛在賄選，檢調單位看到了沒，她公開提出舉發，請檢調單位不要再睡覺了。

陳玉珍也說，有關普發現金新台幣1萬元，總統賴清德在擔任立委時曾說，不要死鴨子嘴硬，這是最簡單、便利的還稅於民的方式，請賴總統回到初心，回到在擔任立委時為民眾著想的那個心。也看到當時有多位民進黨立委做圖，稱這是很好的經濟共享方案。

與會的國民黨立委翁曉玲表示，對於有投票權的選民，若給予一定利益，約定返鄉投票，都已構成期約賄選，呼籲檢調應趕快進行調查。此外，罷免期間有很多謠言，這也同樣構成違反選罷法的相關規定。

翁曉玲強調，報載指行政院試圖以不編列預算的方式，不普發現金，她要嚴正呼籲，在刑法129條中清楚規定抑留、剋扣的罪行。特別條例已三讀通過，重要的項目就是普發現金，所以行政院長卓榮泰沒有權力扣留大家應得的普發現金1萬元。