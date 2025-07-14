罷免成翻盤工具 學者：門檻可調到雙過半

國會表決居下風的執政黨找到制度漏洞，要以大罷免翻盤，引發許多政治學者憂心當前制度無法保障任期；學者曲兆祥受訪時指出，罷免制度有違民主任期制，因此各層級民代再下修門檻都不合適；他建議恢復到上次修法的雙半數門檻，避免未來罷免成為政黨惡鬥的工具，同時朝野也要好好坐下來談解套。

近來大罷免於13日開出第一槍，民進黨南投縣議員陳玉鈴的罷免案雖有1.2多萬票同意，但因為小於門檻2千多票而失敗。民主文教基金會董事長桂宏誠便主張要調降議員的罷免門檻，例如以當屆選舉候選人數或應選出席次數為分母等。不過民進黨立委吳思瑤反駁，當初加嚴罷免門檻的提案可是國民黨提的，如今因罷免失敗就要調降門檻，完全是雙標。

罷免立委較容易

針對未來各黨恐積極動用大罷免，師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，罷免如今在台灣變成政治攻擊手腕，調降罷免門檻其實並不符合學理，畢竟罷免權是因為對自己選出的代表不滿議時發動，不是特定政黨在背後全面性的行動。

他指出，以前民進黨為了方便用罷免打擊對手，將立委與縣市長的罷免門檻降低，但複數選區沒有動，議員相對較難罷免。

曲兆祥強調，議員是複數選區，立委是單一選區，但如今的罷免制度卻變成罷免立委比較容易，縣市長畢竟還有較多政治資源，立委相對缺乏下，未來可能各黨都會藉此要脅各區域立委，但立委是民選產生，如今卻用少數人罷免多數人選出的立委，不符合比例原則，且也違背民主任期制的理念，所以其他國家並沒有像台灣如此積極動用消極的罷免權。

多數立委被滲透？

但成大政治系教授王宏仁受訪時強調，民進黨總召柯建銘在第一線與國民黨、民眾黨接觸，發現交涉的難度比以往過去大很多，因此才大力鼓吹大罷免，其實黨中央本來是比較觀望的態度，與民團之間的關係也很小心處理，畢竟民團不完全代表民進黨，是社會自發性力量。他也指出，民進黨過去不是沒在野過，但如今過去很多慣例都行不通下，藍白的阻力比過去大很多。

「總預算被不合理刪減則影響黨中央！」王宏仁指出，雖然藍白堅持是把守預算，但許多不合理的刪減與凍結都讓行政出現癱瘓的狀況，也讓原本尊重2024年立委選舉結果的民進黨，認為相關阻擋不只是單純少數服從多數的問題。最後，中國對民進黨的滲透，對藍白可能的「影響」，也讓民眾感受到在野黨的杯葛與立法可能不單純是預算審核與監督，引起民眾反感下，自然會有許多不滿。

罷免門檻應提高

曲兆祥歎說，若基層民代繼續調降罷免門檻，可能會讓罷免之戰沒完沒了，如此的政治動盪並非民眾想要的。他建議，等到大罷免過去後，應該將罷免門檻調整回2016年修法前的狀況；罷免案投票人數不足為選區選舉人之總數二分之一以上，或同意票數無法超過有效投票數二分之一以上者，均為否決，讓罷免案不要那麼容易成功。

「朝野還是要坐下來談！」曲兆祥認為，朝野之間互不退讓，是導致如今大罷免、政治鬥爭的原因，未來還有普發現金的《特別條例》還要爭論，最後還是形成各說有理的無解僵局。「韓國總統下台後沒一個有好下場，台灣也要重蹈覆轍嗎？」曲兆祥呼籲各方都要退讓、停止惡鬥，才能讓政治動盪消停。

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