花蓮市里長騎公務車發反罷免文宣 罷團質疑違反行政中立

近日有罷團發現花蓮市里長騎公務機車、身上還穿著背心，到各家戶發送反罷免文宣，質疑行政不中立。縣府指出，村里長不是正式編制公務員，非屬縣府管理對象。市公所表示，會再向里長加強宣導提醒勿使用公務車投入選務活動。

微光花蓮指出，花蓮市國字頭跟主字頭里長反罷免，有兩名國民黨籍里長，穿上反罷免背心及花蓮縣府字樣的黑色背心，甚至其中一位里長騎乘縣府派發的電動公務車，車上還有反罷免的文宣，兩人逐戶發送文宣。質疑不管是里長還是里幹事發文宣，是否有行政不中立的疑慮，更使用人民納稅錢購買的公務車反罷免。

花蓮縣政府說明，村里長是最基層民選人員，無法訂定上下班時間，因非正式編制公務人員，也非公務人員行政中立法所規範行政中立對象，不屬縣府監督管理對象，縣府重申所屬單位及人員恪守行政中立相關規範。

花蓮市公所發出聲明，指出各里里長使用公務機車，是縣府於2023年2月購置並移撥里長使用，市公所同時訂定花蓮縣花蓮市公所里長公務機車使用管理要點，並與里長簽訂財物借用契約，內文詳細規定公務機車應於轄內執行里相關業務為原則。

花蓮市公所呼籲，各里里長遵守相關管理要點及契約規範，勿將公務機車挪做他用，避免有損公職人員形象及政府信譽行為。