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監票人員要回戶籍地投票…綠質疑技術杯葛 台中選委會回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨多名市議員今指控中五選區（北屯、北區）多名民進黨推薦罷免的投開票監察員，未接獲任何講習通知，且監票人員不可在工作地的監票所投票，要回戶籍地投票，等同剝奪監票員的投票權。記者余采瀅／攝影
民進黨多名市議員今指控中五選區（北屯、北區）多名民進黨推薦罷免的投開票監察員，未接獲任何講習通知，且監票人員不可在工作地的監票所投票，要回戶籍地投票，等同剝奪監票員的投票權。記者余采瀅／攝影

7月26日將罷免投票，民進黨多名市議員今指控中五選區（北屯、北區）多名民進黨推薦罷免的投開票監察員，未接獲任何講習通知，且監票人員不可在工作地的監票所投票，要回戶籍地投票，等同剝奪監票員的投票權，痛批盧秀燕干預罷免、行政不中立。

中市選委會表示，依中選會公告第11屆立委罷免案工作進行程序表，戶政機關投票人名冊須於7月6日編造完成，並於8日至10日公告閱覽，7日因颱風台中停班停課，罷團推薦監察員名冊延至8日送達選委會，以致不及列入工作地投票造冊，選務工作人員如無法在工作地投票，仍可於投票當日返回戶籍地投票，不影響其投票權益。

中市選委會表示，中四、五、六選區罷免案的投開票所監察員參加講習，已於14日前通知各推薦監察員參加講習，如無法參加通知場次，亦可告知區公所後，改參加其他場次或跨區參加其他區公所舉辦的講習。

民進黨議員曾朝榮、謝家宜表示，中五選區原定的假日監票講習僅安排7月12日舉行，若錯過這場假日訓練，志工只能選擇在7月16日平日上課，但多名民進黨推薦罷免的投開票監察員，未接獲任何講習通知，若平日也無法上課，形同間接剝奪其參與監票的權利，質疑選委會根本是「選擇性通知」、「技術性排除」的政治操作。

民進黨議員江肇國說，這次罷免就是「小蝦米對抗大鯨魚」，盧秀燕伸出黑手干預大罷免，不僅講習課程延後通知，還阻止監票人員投票，監票人員依法可在工作地的監票所投票，但台中選委會此次卻不開放，理由是「作業不及」，等同剝奪監票員的投票權，技術杯葛，盧市長不惜犧牲行政中立，這麼怕台中３藍委被罷掉？呼籲適可而止，還給台中公平公正的選舉。

民進黨議員張芬郁痛批，監票人員在同選區監票所投票已行之有年，現在卻又傳出需要回戶籍地投票；另部分非國民黨籍推薦的監察人員未獲通知、無法參與假日講習，恐因此喪失監票資格，這些都是惡劣干預罷免的手段。

民進黨議員李天生、施志昌、黃守達說，「其他縣市都沒有出問題，台中為什麼出問題？」理由竟然是時間來不及？這不是政治干預什麼是政治干預，呼籲盧市長堅守行政中立，不要只會質疑救災，卻自己到處宣講反罷免。

中市議會民進黨團總召王立任說，昨天南投綠議員陳玉鈴罷免案，選務工作很順暢，不相信台中選委會是沒經驗的團體，這些錯誤決定誰要負責？７２６投票後，還有二階段投票，還要用這樣的理由干預投票嗎？

北屯區長陳宗祈說，北屯區726投票共有199個投櫃，相關選務工作人員有2090人，他坦言時間緊迫，選委會10日下午將名單給區公所，區公所11日下午寄發通知，同時間將總名單交給兩黨，由兩黨通知，講習原訂共有3場，12日上午及下午，16日上午有1場，將於20日假日新增一場講習，後續也會以公文寄發通知，沒有阻礙問題。

罷免

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