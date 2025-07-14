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傳有免費「罷傅專車」？ 國民黨團：花蓮檢調不要睡覺

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍（右）、翁曉玲（左）今天舉行記者會舉發罷團假專車真賄選的案子，呼籲花蓮檢調應該立刻動起來調查。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委陳玉珍（右）、翁曉玲（左）今天舉行記者會舉發罷團假專車真賄選的案子，呼籲花蓮檢調應該立刻動起來調查。記者潘俊宏／攝影

近期傳有人願花錢租用「返鄉專車」，免費載花蓮人返鄉罷免國民黨立委傅崐萁。國民黨立法院團今天開記者會，稱相關行為已涉期約賄選，「請花蓮檢調不要睡覺」。此外，近期很多罷免宣傳都沒署名，是黑函、謠言滿天飛，已違反選罷法，這些比偽造連署還嚴重，檢調也應盡速查明。

國民黨團今開「攏係假！罷團假專車、真賄選？公督盟假監督、真側翼？」記者會，批評檢調未看到罷免團體賄選情況，而公督盟也在當民進黨側翼，對民眾散布不實謠言。

「請花蓮檢調不要睡覺」國民黨立委陳玉珍指控，一位北部民眾說，民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧願意出錢租遊覽車讓年輕人返鄉投票，因為要罷免國民黨立委傅崐萁；該情況也被媒體公開報導，但很遺憾花蓮檢調卻沒有看到相關情況，國民黨團在此正式提出舉發，這有沒有「期約賄選」問題？這不是交付才有，而是當中有對價關係。

國民黨立委翁曉玲表示，依據選罷法第99條，給予一定利益約定民眾投票，這都構成期約賄選，檢調也應查明，如果單純公民團體怎麼會有這麼多錢？陳玉珍也說，選罷法當中還處罰預備犯一年以下有期徒刑，請張美慧配合調查。

翁曉玲提到，最近謠言也是滿天飛，都在散布與事實相反的陳述，包含國民黨立委亂刪預算、親中賣台等，這些都是典型謠言，這些應該比照罷免連署調查。陳玉珍補充，所有宣傳於選舉期間都應署名，不然就是黑函，就是違反選罷法，這些比偽造連署還嚴重，應盡速查明。

陳玉珍說明，像是「財劃法加劇困境」謠言，若租屋補貼、育兒津貼「沒有領到你來找我」；普發現金過去都有例子，國民黨主張卻被說掏空國庫？記者會現場並播放賴清德總統擔任立委時主張普發現金的新聞片段，說最快速、最有效，請政府不要死鴨子嘴硬；陳玉珍說，這些話要原封不動還給賴總統。

另外， 陳玉珍指出，為什麼現在執政黨這麼囂張？因為公督盟成了「綠督盟」，民進黨多數時就沒問題，國民黨多數時，就說國會亂象、朝野應對話，台北市長蔣萬安擔任立委時不交資料，就被說是「藍營狗」，那民進黨立法院黨團總召柯建銘質詢率是零，公督盟敢不敢監督？翁曉玲也說，國民黨立委依「公職人員利益衝突迴避法」都有繳交相關資料，公督盟要求資料，已經不合理，也逾越憲法，真要要求，那請先公布民進黨立委繳交的資料。

國民黨立委陳玉珍（右）、翁曉玲（左）今天舉行記者會表示，罷團許多文宣與網路上充斥各種不實言論，已經公然違反選罷法。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委陳玉珍（右）、翁曉玲（左）今天舉行記者會表示，罷團許多文宣與網路上充斥各種不實言論，已經公然違反選罷法。記者潘俊宏／攝影

罷免

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