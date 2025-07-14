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藍白合反罷免 綠委何欣純：合不合不是問題

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨立法院黨團「51戰隊」今天清晨在台中市街頭宣傳大罷免。圖／何欣純提供
民進黨立法院黨團「51戰隊」今天清晨在台中市街頭宣傳大罷免。圖／何欣純提供

民進黨立法院黨團「51戰隊」今天清晨在台中市街頭宣傳大罷免。對於藍白合反罷免，立委何欣純說，他們早就想得到了，在立法院通過一些違憲亂政的法案，都是藍白聯手，藍白合早就不是新聞，對於這股力量，她要再次強調，台灣人是有智慧的，一定會用正義的力量抗衡，藍白合不合對大罷免都不是問題。

她說，這些不適任的立委就是跟著藍白的總召傅崐萁和黃國昌，對於這一股力量，她認為台灣人是有正義的、台中人是有智慧的，一定會把不適任的立委趕走，藍白合不合不是問題，相信台灣人和台中人的智慧跟正義。

針對13日南投縣民進黨籍議員陳玉鈴罷免案投票未通過，何欣純也說，罷免必須要有正當性，陳玉鈴罷免案未過，代表那沒有正當性，不會受到民眾支持，她要謝謝南投人發揮智慧挺正義、挺公道，這也代表台灣人民在7月26日會做對的選擇。

罷免

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