影／徒步車隊橫掃客庄大遶境 王義川：桃園決戰關鍵投票率

大罷免投票不到兩周，民進黨今天上午展開南桃園護國大遶境，立委王義川率領民進黨市議員多人在中壢區內壢集結步行及車隊掃街，回防南桃園火力全開橫掃客家庄「嚇嚇六個罷區立委」，王義川說，桃園人的個性外冷內熱，同意罷免投票率會是這次決戰關鍵，必須催出南桃園選民的熱情，同意罷投票衝過25%。

王義川帶領桃園市黨部主委黃傅淑香、市議員彭俊豪、魏筠徐景文、黃崇真及罷團志工、支持者多人從內壢福德宮集結出發徒步掃街，邊走邊喊口號「大罷免大成功」「726罷免投同意反共更有力」，王義川宣布今天從內壢、楊梅到大園，用具體行動宣示保護台灣的決心啊，民進黨黨公職這兩天在桃園全力投入，徒步或車隊分進合擊要把桃園六區立委全部罷掉。

王義川表示，桃園六區是全台灣唯一6個立委都要被罷免，從罷團志工提到一開始沒有人想過6個立委可以罷免，去年討論罷免時，桃園只出現涂權吉，現在看到整個情勢越來越好6個全罷，最後剩下10幾天，大家一起努力用具體行動7月26日全部下架。

桃園這次各家民調只要出現過的名字都是危險的，剛剛出現牛煦庭最危險、涂權吉比較危險，上次民調邱若華五五波，萬美玲一些民調也很危險，關鍵在魯明哲更危險，因為魯的父親是八二三砲戰重要軍士官、反共，魯這段時間完全不談反共、不談中國共產黨，讓中壢眷村大反感，如果兩禮拜不表態，可能會被正藍軍罷掉，情勢在變。