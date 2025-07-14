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盧秀燕批賴總統救災不利只搞罷免 她反批盧：為她的話汗顏

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純上午說，盧秀燕不能人前表示溫暖，然後在政治的造勢場合上說這種狂妄自大的事，請盧市長不要把天災拿來說嘴。圖／何欣純提供
立法委員何欣純上午說，盧秀燕不能人前表示溫暖，然後在政治的造勢場合上說這種狂妄自大的事，請盧市長不要把天災拿來說嘴。圖／何欣純提供

對於台中市長盧秀燕近日在反罷免造勢場合猛轟賴清德總統和中央官員救災不利，只搞罷免，何不把精力用於救災？立法委員何欣純上午說，盧秀燕不能人前表示溫暖，然後在政治的造勢場合上說這種狂妄自大的事，請盧市長不要把天災拿來說嘴、做政治操作，不要傷了台中人的心，不然她覺得身為台中人會為了她的話汗顏。

何欣純有志於競選下屆台中市長，上午她和立法院黨團「51戰隊」在台中市街頭宣傳大罷免。她受訪時說，她覺得台中人是很溫暖的，台灣人是有溫暖的，只要是災難，能夠出一己之力都願意去救災，都希望跟大家站在一起，能夠度過難關，這是不分你我和顏色的。但是，盧市長卻把這件事情拿來說嘴，作為政治的操作，傷害了很多人民的感情，也傷了台中人的心。

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