談核三公投與罷免導致國政空轉 黃國昌：要靠人民打醒民進黨

罷免倒數，民眾黨團今赴新竹市立棒球場考察，黃國昌聯訪時喊話賴清德總統勿再製造對立，應傾聽民意、正視災情，「你感受到人民的痛苦了嗎？什麼時候才打算做點實事？」他也批評民進黨發動大惡罷，撕裂社會、創造仇恨與社會的衝突，導致國政停擺，這才是台灣社會所付出最巨大的成本。

媒體今天詢問「花16億來搞大罷免，但中選會說其中11億是核三公投的選務經費？」黃國昌表示，盧市長昨天講得非常客氣，盧市長在台中反惡霸的晚會當中，苦口婆心跟賴清德總統說，總統應該要做到4件事情，賴清德1件事情都沒有做。

黃國昌追問，現在對於民進黨所發動的大惡罷，真正的成本是什麼？是社會的撕裂，創造社會的仇恨，社會的衝突，導致整個國政停擺，這才是台灣社會所付出最巨大的成本。

至於核三延役的公投，黃國昌表示，當初我們為了要矯正政府錯誤的能源政策，針對有關於核三延役的法規障礙幫它去除了以後，如果行政機關從善如流、確認安全無虞，決定重啟核三以後，會有需要透過人民的力量，來把民進黨打醒嗎？有必要透過人民的力量，來繼續推動已經被民進黨荒廢很久的國政嗎？