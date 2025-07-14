花蓮罷團喊「心中有國旗」罷免傅崐萁 藍營批：綠假扮中華民國派
距離罷免投票日剩不到2周，昨天民進黨秘書長林右昌、公民團體「曙光花蓮」到花蓮三角市場掃街，罷團喊出「心中有國旗、罷免傅崐萁」。今天國民黨花蓮縣議會黨團批評，民進黨只有在選舉才會拿出國旗，心中有國旗應該是支持傅崐萁，請綠營不要假扮中華民國派。
國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志表示，民進黨搞「台獨」運動30餘年，如今面臨罷免選舉，卻高舉「心中有國旗」的口號，試圖掩蓋自己過去鬥爭中華民國、消滅國家認同的真面目。
吳建志說，賴清德總統自稱是「務實的台獨工作者」，長期以來推動去中化政治運動、打壓台灣的中華文化，如今為了要罷免傅崐萁，竟然鼓動支持者反過來消費國旗、扮演「中華民國派」，更強調黨團現在開始「一步都不會退讓」。
花蓮無黨籍縣議員楊華美表示，國民黨直指罷免團體不能使用國旗，是在消費國旗，許多無黨無派公民站在這裡，要正告傅崐萁及縣議會國民黨部，不要再綁架中華民國國旗，也不要再害真正的國民黨。
微光花蓮表示，罷團先喊出「心中有國旗、罷免傅崐萁」，國民黨卻抄襲改成「心中有國旗、支持傅崐萁」，遺憾的是國民黨在這次反罷免行動中，一點創意都沒有，也沒有具體論述說服花蓮公民投下不同意罷免票。
微光花蓮指出，罷團使用國旗，是因為現在看到台派與中華民國派站出來，認同台派是想要守護台灣，認同中華民國派是有反共的精神，都可以拿著國旗團結反共保台。
另外，昨天罷團在三角市場掃街時，卻遇到一位不理性婦人沿路謾罵。民進黨縣議員胡仁順說，昨天這位民眾從頭到尾跟著掃街隊伍，沿路不斷要求不要對她攝影，還作勢要攻擊罷團，還好現場工作人員阻擋、柔性勸說，衝突未擴大。這種言語霸凌要嚴厲譴責，呼籲傅崐萁約束支持者，請理性看待罷免。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言