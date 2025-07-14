最新民調／藍須逾5成5投票率否則罷免險勝 蔣萬安說話了

大罷免封關民調前，台灣民意基金會今最新民調，儘管反對罷免高於罷免，但加上投票率，若明投票，罷免暫時領先反罷免2.3 個百分點。北市長蔣萬安今天再次呼籲所有民眾出來投不同意票，「我們也絕對不要讓民進黨挾持少數民意，選輸就翻桌。」

蔣萬安說，他也再次呼籲所有民眾，反對惡霸、反對社會持續內耗、反對社會不斷被撕裂、製造仇恨，就要出來投票，不同意罷免，終止這一切，我們也絕對不要讓民進黨挾持少數民意，選輸就翻桌。

蔣萬安今天上午到白石湖出席北市首座聚落式污水處理設施啟用，媒體也問蔣，這3天內五度幫藍委輔選，是否北市選情滿緊張？蔣萬安說，其實台北市五位國民黨籍立委選區、，所有民眾對于他們的支持跟肯定比例都非常高，但問到7月26日會不會去投票，其實確實就會比較危險，他也再三呼籲所有民眾一定要在726出來投票，面對社會持續對立、仇恨，我們用手上選票來終止這一切的內耗，讓社會安定下來，讓國家回到正途。

另外，對於南投縣議員陳玉玲罷免案昨不通過，民進黨說這是公道永遠站在正義的一方？蔣萬安說，所以他要呼籲台北市民所有好朋友，讓民進黨看見真正的公道正義在哪裡。