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影／藍委舉發罷團假專車真賄選 呼籲檢方盡速偵辦
大罷免投票進入倒數階段，民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧日前公開表示有人願意出錢租遊覽車讓年輕人返鄉投票。國民黨立委陳玉珍、翁曉玲今天舉行記者會舉發這違反選罷法99條的賄選，呼籲檢調盡速調查這起期約賄選案。
陳玉珍表示，罷團為了罷免國民黨立委傅崐萁，卻公開宣示要出錢租遊覽車讓年輕人返鄉投票，這已經違反公職人員選罷法99條的期約賄選，今天透過記者會舉發這種假專車真賄選的案子，呼籲花蓮檢調應該立刻動起來調查。
翁曉玲表示，網路上現在也充斥各種不實言論以及文宣，以抹黑造謠的手段攻擊被罷免人，這也是違反選罷法，甚至最近立法院通過的普發現金案也被抹黑為賄賂選民，難道幾年前民進黨政府舉債發現金也是一種賄賂嗎？
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