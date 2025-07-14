快訊

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

國票金改選…旺旺派擬發動50億增資 耐斯和公股股權恐遭稀釋

傳印航空難機長情緒不穩！多名同事爆料 外媒曝「本要提早退休」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／藍委舉發罷團假專車真賄選 呼籲檢方盡速偵辦

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍（右）、翁曉玲（左）今天舉行記者會表示，罷團許多文宣與網路上充斥各種不實言論，已經公然違反選罷法。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委陳玉珍（右）、翁曉玲（左）今天舉行記者會表示，罷團許多文宣與網路上充斥各種不實言論，已經公然違反選罷法。記者潘俊宏／攝影

罷免投票進入倒數階段，民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧日前公開表示有人願意出錢租遊覽車讓年輕人返鄉投票。國民黨立委陳玉珍、翁曉玲今天舉行記者會舉發這違反選罷法99條的賄選，呼籲檢調盡速調查這起期約賄選案。

陳玉珍表示，罷團為了罷免國民黨立委傅崐萁，卻公開宣示要出錢租遊覽車讓年輕人返鄉投票，這已經違反公職人員選罷法99條的期約賄選，今天透過記者會舉發這種假專車真賄選的案子，呼籲花蓮檢調應該立刻動起來調查。

翁曉玲表示，網路上現在也充斥各種不實言論以及文宣，以抹黑造謠的手段攻擊被罷免人，這也是違反選罷法，甚至最近立法院通過的普發現金案也被抹黑為賄賂選民，難道幾年前民進黨政府舉債發現金也是一種賄賂嗎？

罷免

延伸閱讀

雲林不是細漢仔！黃國昌挺反罷「火力全開」 送民進黨3字

颱風影響大量旅客滯金門 立委陳玉珍協調軍機助疏運

影／金廈泳渡遭指統戰喊卡 陳玉珍：對選手極不公平

金廈泳渡中央突指統戰喊卡 陳玉珍：7月才說太牽強

相關新聞

民調／藍營須催出逾5成5投票率 否則「大罷免」將險勝

台灣民意基金會今天公布大罷免封關前民調，如果明天投票，三成七投同意罷免，四成八投不同意罷免；加入投票率後，不同意罷免的投...

談核三公投與罷免導致國政空轉 黃國昌：要靠人民打醒民進黨

罷免倒數，民眾黨團今赴新竹市立棒球場考察，黃國昌聯訪時喊話賴清德總統勿再製造對立，應傾聽民意、正視災情，「你感受到人民的...

花蓮罷團喊「心中有國旗」罷免傅崐萁 藍營批：綠假扮中華民國派

距離罷免投票日剩不到2周，昨天民進黨秘書長林右昌、公民團體「曙光花蓮」到花蓮三角市場掃街，罷團喊出「心中有國旗、罷免傅崐...

最新民調／藍須逾5成5投票率否則罷免險勝 蔣萬安說話了

大罷免封關民調前，台灣民意基金會今最新民調，儘管反對罷免高於罷免，但加上投票率，若明投票，罷免暫時領先反罷免2.3 個百...

影／藍委舉發罷團假專車真賄選 呼籲檢方盡速偵辦

大罷免投票進入倒數階段，民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧日前公開表示有人願意出錢租遊覽車讓年輕人返鄉投票。國民黨立委陳玉珍...

盧秀燕喊「台中幫救災」 綠揭3天跑10反罷場：救誰的災？

台中市長盧秀燕要求兼任民進黨主席的賴清德總統立刻停止大罷免，更嗆聲「我台中人還在幫你救災」。民進黨則羅列盧秀燕出席的反罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。