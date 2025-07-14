民進黨團五一戰隊兵分兩路 台中、基隆挺罷免

民主進步黨立法院黨團「五一戰隊」今天上午兵分兩路前往台中市和基隆市，向民眾請託支持罷免案，將不適任及親共立法委員請出立法院，讓國會回歸正軌。

民進黨團成員何欣純、羅美玲、黃秀芳、陳素月與陳秀寳一早陪同公民團體等，在台中南屯區五權西路與黎明路口舉牌及呼口號，向過往人車請託支持罷免。

何欣純接受媒體聯訪表示，公民團體這麼辛苦才讓罷免案進投票階段，力挺到底。罷免受憲法保障，呼籲大家26日出來投票。

此外，民進黨團成員吳思瑤、陳培瑜、王正旭、張宏陸、林月琴、陳俊宇、李坤城、基隆市議會議長童子瑋與罷免中國國民黨籍立委林沛祥（基隆選舉區選出）案領銜人陳青逸上午在基隆基金一路舉牌，向市民揮手，宣傳罷免林沛祥。

吳思瑤說，林沛祥在國會就是國民黨團總召集人傅崐萁與台灣民眾黨籍立委黃國昌小弟，違憲亂政、親中舔共，沒有政績只有劣跡，只會暴力且缺席問政，被評估是非常不用心問政的不適任立委，只要大家團結，就能撥亂反正。

童子瑋表示，立法院日前通過非常離譜且違憲的特別條例，國民黨和民眾黨在總統選舉選輸就翻桌，立法權惡意凌駕、破壞行政權和所有架構，就是要癱瘓政府，嚴重傷害國家，呼籲基隆年輕人回家投票。

林沛祥告訴中央社記者，尊重所有發言，台灣是民主社會，包容所有言論，包括抹黑及謊言。