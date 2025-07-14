盧秀燕喊「台中幫救災」 綠揭3天跑10反罷場：救誰的災？

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聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台中市長盧秀燕（圖中右）、民眾黨主席黃國昌（圖中左）首度合體反罷免。(記者黃仲裕／攝影)
台中市長盧秀燕（圖中右）、民眾黨主席黃國昌（圖中左）首度合體反罷免。(記者黃仲裕／攝影)

台中市長盧秀燕要求兼任民進黨主席的賴清德總統立刻停止大罷免，更嗆聲「我台中人還在幫你救災」。民進黨則羅列盧秀燕出席的反罷場，質疑她近3日狂跑10場政治場幫藍委站台，到底救誰的災？批評盧整天造謠不做事，拿救災當反罷免工具。

民進黨指出，丹娜絲颱風過後，第一線軍警消與台電人員日夜辛苦搶修、協助復原，賴清德總統與行政院長卓榮泰多次前往南部勘災，中央與地方齊心面對挑戰，同一時間，國民黨許多政治人物不幫忙就算了，竟還大肆噴口水、扯後腿。

民進黨表示，在立法院裡，國民黨立委在黨團總召傅崐萁指揮下，直接刪光撥補台電1000億元特別預算，連一塊錢也不願意支持台電人員。

民進黨指出，以盧秀燕為首的多位國民黨縣市長，則把政治擺第一、施政擺最後，不但為「反罷免、救藍委」跑透透，盧秀燕還大噴政治口水，抹黑總統「面無表情說國軍沒辦法一直去救」，誣指「民進黨整黨都在搞罷免、沒人在救災」，根本滿口造謠，顛倒是非。

針對盧秀燕說「我台中人還在幫你救災」，民進黨強調，事實是，前一個周末台中市淹大水，盧秀燕人在台北幫藍委站台，上週末盧秀燕更3天狂跑10場政治集會，周五至周日接連為桃園市立委呂玉玲、魯明哲，台中立委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、楊瓊瓔、顏寬恒，台北立委李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、新北立委洪孟楷等站台。

「盧秀燕所謂的救災，其實根本就是在救國民黨立委自己的政治災情。」民進黨批評，從桃園、台北、新北一路跑回台中，通通不是為了市政或災後復原，而是為了替砍預算、亂國安的「爛委們」護航。

民進黨強調，如果盧秀燕真心想幫忙救災，人就該在災區，而不是把救災拿來當反罷免的工具；如果盧真的想團結，就該挺國家、挺民眾，而不是附和國民黨立委，用不堪入耳的髒話羞辱公民，讓台灣更分裂。

罷免

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