民調／藍營須催出逾5成5投票率 否則「大罷免」將險勝

台灣民意基金會今天公布大罷免封關前民調，如果明天投票，三成七投同意罷免，四成八投不同意罷免；加入投票率後，不同意罷免的投票率是六成五，同意票的投票率九成，綠營勝過藍營2.3個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆說，除非藍營催出至少五成五投票率，才足以抗衡。

另針對罷免區域熱度，在未計入投票率狀況下，4都中以台北市同意罷免率最高，四成三同意罷免、四成五不同意，新北、桃園、台中僅落在三成三至三成六。其他5縣市平均，三成九同意罷免，四成三不同意，也顯示基隆、新竹、雲林、花蓮、台東罷情並不冷。

24席國民黨立委、遭停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日登場。游盈隆指出，目前國人對大罷免的態度為四成二贊成大罷免，四成八不贊成，差距僅個位數，顯示政治張力之強烈和緊繃；罷免區則是四成贊成，五成一不贊成，主流民意不贊成比例更高。

針對三階罷免選民投票傾向，宣稱會去投票者，一定會去加可能會去投票者，合計六成七，表示目前選情已經升溫，未來實際投票率很可能不低於五成；若以24個立委罷免區為範圍，一定會去加上可能會去，合計69.9%，高於全國可能投票率2.6個百分點。

游盈隆指出，這暗示最終投票率有機會上看五成五。當罷免區投票率在五成以上，投票率越高越有利國民黨；反之，則將越有利於民進黨。值得注意的是，國民黨支持者的投票意願明顯不如民進黨支持者，而民眾黨支持者和中性選民對大罷免的參與熱情並不高。

至於三階罷免選民投票選擇，如果明天投票，將有三成九投同意罷免，四成四投不同意罷免，預備投不同意罷免者比投同意罷免者多5.1個百分點。顯示三階罷免之戰不同意罷免方略佔上風，和前兩個月一樣。

若換從罷免區角度看，整體次數分配出現明顯改變。如果明天投票，將有三成七投同意罷免，四成八投不同意罷免，傾向投不同意罷免者比投同意罷免者多10.8 個百分點。

觀察交叉分析，從政黨支持傾向看，民進黨支持者八成五投同意罷免，6.5%投不同意罷免；國民黨支持者2.8%投同意罷免，九成一投不同意罷免；民眾黨支持者一成三投同意罷免，八成投不同意罷免；中性選民一成八投同意罷免，五成投不同意罷免。

如果明天投票，47.7%不同意罷免，36.9%同意罷免，結果不同意罷免方會獲勝嗎？游盈隆說，不，因為綠營（罷免方）目前暫時領先藍營（反罷免方）2.3 個百分點。這是因為考慮投票率因素，傾向投不同意罷免的人，投票率是六成五，而傾向投同意票的人，投票率九成，結果綠營會贏藍營2.3個百分點。

游盈隆說，同意罷免方會投出九成投票率，是太夢幻了，不符合經驗法則；如果說，綠營催出七成投票率，從各種跡象看，不無可能；在這樣的狀況下，除非藍營催出至少五成五投票率，才足以抗衡。

他說，根據最新大罷免的調查研究發現，在罷免區中，支持罷免群眾政治態度已經成形，包括三成九同意「國民黨籍立委所作所為大都是毀憲亂政，所以應該被罷免」、三成六相信「大罷免有助於「反共護台」意識的提升」、三成七對「大罷免是攸關台灣未來的存亡之戰」有同感。在此基礎上，大罷免支持群眾的行動力與爆發力將相當驚人。

此次民調訪問期間為7月7日至9日，共3天，對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話757人，手機326人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.98個百分點。