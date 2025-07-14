「五一戰隊」進駐基隆合體議長罷免林沛祥 林：包容所有言論

立法院民進黨團「五一戰隊」今早到基隆，號召民眾支持罷免在地國民黨立委林沛祥。立委吳思瑤說，基隆民眾對罷免有經驗，基隆已經成為民主運作典範的地區，希望在林沛祥的罷免案，大家團結再團結，只要集結，相信能夠來為國會撥亂反正。

對於罷免陣營今天的行動，林沛祥表示，尊重所有的發言，畢竟現在的台灣是民主的社會，必須要包容所有的言論，包括抹黑及謊言。

吳思瑤和同黨立委陳培瑜、王正旭、張宏陸、林月琴、陳俊宇、李坤城，和基隆市議長童子瑋、罷免領銜人陳青逸等人，今早在基隆基金一路、武嶺街口，成排站在路邊，向過往民民眾揮手致意，另有志工以麥克風拜託鄉親，「同意罷免林沛祥，基隆會更好，罷免林沛祥，國家更安詳。」

吳思瑤說，民進黨團「五一戰隊」兵分兩路，北台灣前進基隆，大家一早都非常的期待來跟基隆的鄉親請託，第二團在中台灣台中。最後關鍵的兩周，務必要跟公民罷團與公民同行，我們要做公民罷團最強的後援，在立法院的議事閒暇之餘，五一戰隊除了固守立院，也會抓緊時間前進各個需要我們來支援的地方。

吳思瑤表示，林沛祥在立法院就是傅崐萁（國民黨立委、黨團總召）的小弟，就是黃國昌（民眾黨主席、黨團總召）的小弟，永遠在違憲亂政，永遠在傾中舔共。基隆地區民眾對於罷免其實很有經驗，對於公民權的行使，在基隆已經成為民主運作很有典範的地區，希望大家在林沛祥的罷免案，大家團結再團結，只要我們集結，相信都能夠來為國會撥亂反正。

立法院通過「普發現金」條例，吳思瑤指除了違法違憲，傷害財政紀律，更排擠政府珍貴的國家預算。在基隆大家都關心基隆的捷運，如果2350億元不被藍白亂花，可以興建兩條的基隆捷運，2350億元足夠來供應兩條基隆捷運的預算，也可以來供給4條捷運汐東線的的建設經費。2350億元如果沒有藍白大撒幣救罷免，更可以讓我們北北基桃民眾善用的TPASS（通勤月票）用25年。這是珍貴的國家預算，但是卻在救罷免、發現金、大撒幣的思維下，來傷害了國家的財政。

吳思瑤說，五一戰隊的立法委員前進基隆，因為基隆很重要。林沛祥在立法院沒有政績，只有劣跡，他只會使用暴力，問政缺席，被評估是非常不用心，問政沒有品質的不適任立委，基隆的朋友再團結一次，為基隆義無反顧，大家站出來。五一戰隊未來兩周，如果還有機會，也願意再一次來到基隆最終的衝刺，與公民同行。

童子瑋感謝五一戰隊黨團來基隆加油，給基隆加持。他說，大家都看到立法院前幾天又通過非常離譜、違憲的法案，就是要增加預算。有常識的人，有知識的人都知道，立法院或者是地方的議會，是沒有辦法增加預算，只可以審查或是刪除。如果這樣子（增加預算），立法院凌駕司法權，也凌駕行政權，基隆市議會下個月開臨時會，可以請基隆市長謝國樑發5萬元嗎？可以嗎？可能嗎？

童子瑋表示，大家知道編列預算都有一定的行政程序，非常的嚴謹，還要經過財主單位。一般政府使用的預算，如果確定有錢可以使用，也是明年才能用，因為要經過完整的行政程序審查跟編列。

童子瑋評評立法院增加預算非常離譜，而且是惡意破壞行政權，真正選輸就翻桌，就是國民黨跟民眾黨。執政權連續選輸3次總統就翻桌，惡意破壞台灣的行政，惡意破壞台灣的所有的架構，就是要癱瘓我們的政府，對於國家的傷害非常的嚴重，尤其我們現在內憂外患的時代，整個印太戰略都非常的重要的時候，惡意的傷害台灣。