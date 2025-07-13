冷眼集／鬥爭劇本 府院黨早寫好

大罷免行動發起以來，藍營黨工接連遭檢調查辦，行政院首長各類助講「妖魔化」在野黨，中選會從檢視連署書真偽標準到罷免投票日，全都配合綠營立院總召柯建銘的神預言，身兼黨主席的賴清德總統，更放下總統超然獨立的角色，直接於中常會下令與罷團同行、聲援，時機巧妙、節奏一致，不禁讓人懷疑是綠營早有鋪排的政治鬥爭劇本。

藍白掌握立法院多數後，強勢推動國會改革，民進黨政府如臨大敵，但面對改革先以違憲模糊焦點，行政首長言辭間不乏妖魔化在野的措辭，從質疑修法程序到影射藍委行為不法，再到近期以預算被卡等理由助攻大罷免，罷團配合行政院說帖操作輿情，「行政中立」四個字本應是公務員奉行的基準，但行政院卻將其拋諸腦後，反倒像是為大罷免列車站台助威。

做為獨立機關的中選會，該機關強調依法行政的中立立場，這回卻罕見地主動釋法，諸如表單格式等介入罷免案細節，投票日期訂在七月廿六日，與柯建銘早先所提的日期相吻合，柯的「預言」成真，甚至不鼓勵踴躍投票，配合罷團、綠營壓低投票率，早已逾越選務單位應有的分際。

即使藍綠雙方連署書都出現死亡連署、偽造等問題，藍營黨工參與連署卻接連遭檢調查辦，從基層黨工到黨中央幹部，輿論氣氛一面倒，法律配合宣傳的經典操作，間接影響連署意願。

令人質疑的是，若真有重大違法，為何非得選前、罷免前才突然動作？檢調難道不知，此舉足以干擾選情，形同政治介選。民進黨雖稱大罷免是民間發起，賴清德做為總統，卻於中常會要求黨公職站出來聲援，號稱民團主導的護國大遶境，首場造勢不乏綠營介入、動員影子，賴的意旨，直接將大罷免升級成藍綠對決，罷免行動早淪為國家機器政治清算的外包手段，也讓總統徹底偏離應有的中立。