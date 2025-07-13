聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／鬥爭劇本 府院黨早寫好

聯合報／ 本報記者張議晨

罷免行動發起以來，藍營黨工接連遭檢調查辦，行政院首長各類助講「妖魔化」在野黨，中選會從檢視連署書真偽標準到罷免投票日，全都配合綠營立院總召柯建銘的神預言，身兼黨主席的賴清德總統，更放下總統超然獨立的角色，直接於中常會下令與罷團同行、聲援，時機巧妙、節奏一致，不禁讓人懷疑是綠營早有鋪排的政治鬥爭劇本。

藍白掌握立法院多數後，強勢推動國會改革，民進黨政府如臨大敵，但面對改革先以違憲模糊焦點，行政首長言辭間不乏妖魔化在野的措辭，從質疑修法程序到影射藍委行為不法，再到近期以預算被卡等理由助攻大罷免，罷團配合行政院說帖操作輿情，「行政中立」四個字本應是公務員奉行的基準，但行政院卻將其拋諸腦後，反倒像是為大罷免列車站台助威。

做為獨立機關的中選會，該機關強調依法行政的中立立場，這回卻罕見地主動釋法，諸如表單格式等介入罷免案細節，投票日期訂在七月廿六日，與柯建銘早先所提的日期相吻合，柯的「預言」成真，甚至不鼓勵踴躍投票，配合罷團、綠營壓低投票率，早已逾越選務單位應有的分際。

即使藍綠雙方連署書都出現死亡連署、偽造等問題，藍營黨工參與連署卻接連遭檢調查辦，從基層黨工到黨中央幹部，輿論氣氛一面倒，法律配合宣傳的經典操作，間接影響連署意願。

令人質疑的是，若真有重大違法，為何非得選前、罷免前才突然動作？檢調難道不知，此舉足以干擾選情，形同政治介選。民進黨雖稱大罷免是民間發起，賴清德做為總統，卻於中常會要求黨公職站出來聲援，號稱民團主導的護國大遶境，首場造勢不乏綠營介入、動員影子，賴的意旨，直接將大罷免升級成藍綠對決，罷免行動早淪為國家機器政治清算的外包手段，也讓總統徹底偏離應有的中立。

行政院 罷免 總統府

延伸閱讀

狠酸「肖想當院長」！朱立倫催反罷免票 嗆讓柯建銘「大夢想大破碎」

現身新竹挺雙罷 柯建銘談「普發一萬」：絕對違法違憲　

朱立倫籲讓柯建銘夢想大破碎 藍四都市長也齊轟大惡罷

管中閔挺徐巧芯曝被綠惡搞她幫發聲 管爺：支持俠女、打倒柯建銘

相關新聞

大罷免成報復手段！趙少康砲轟賴總統「民主說」：創世界紀錄

726罷免投票倒數，資深媒體人趙少康今出席「反惡罷 戰獨裁」蘆竹演講會，力挺立委牛煦庭。他說，民進黨稱大罷免是「更大的民...

選情告急？連2日為牛煦庭站台 朱立倫曝最新民調結果

距離罷免投票僅剩不到2周，國民黨立委牛煦庭密集舉辦演講會，國民黨主席朱立倫今明2日也都會為牛站台。朱立倫直言，儘管根據最...

雲林不是細漢仔！黃國昌挺反罷「火力全開」 送民進黨3字

雲林縣立委丁學忠連日來密集造勢，今天分別在台西和北港設立反罷服務處，民眾黨主席黃國昌到場相挺，火力全開以農業政策批賴清德...

726大罷免投票倒數 桃園綠營：關鍵時刻大遶境+密集宣傳

726將進行第一波罷免投票，民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱及黨團議員，今天陪同罷團在桃園夜市舉辦「大罷免宣講暨掃街行動」，預告...

廖偉翔親子活動 盧秀燕弦外之音：以後還要辦！

大罷免三階投票7月26日登場，台中市長盧秀燕啟動反罷輔選，今北上替多名藍委助選，傍晚回防台中，晚上參加立委廖偉翔舉辦的親...

影／安可聲不斷！為幫王鴻薇反罷免 蔣萬安獻出民歌第一次

國民黨立委王鴻薇今晚在北松山辦民歌演唱會。立法院長韓國瑜、市長蔣萬安力挺。韓國瑜高唱民歌「想你」，由於主唱王瑞瑜也到場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。