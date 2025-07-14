觀察站／輕案重辦 司法亂象惹議

檢警調在大罷免投票前，密集在各地針對藍營連署書涉造假約談、搜索，檢方以偽造文書案由羈押不少了在野黨組織成員，許多法界人士質疑，輕案重辦的作法，不僅有違常理，更不符比例原則，難怪百姓質疑司法天平傾斜。

多位資深檢察官都質疑，偽造連署書的刑度不算重，就算有串證之虞，但以過去法院對偽造文書案件相較，少有被告因此被羈押，加上從上次大選到這次罷免，在野黨都成為檢警調針對的目標，執法標準不一，難怪頻遭質疑。

台灣刑事法學會理事長林裕順以日本為借鏡，說明大罷免案檢警高度動作的影響。二○一九年，日本愛知縣民間團體展出慰安婦像及具爭議之昭和天皇照片，引發不同政治主張人物不滿。隔年，保守派醫師高須克彥、名古屋市長河村隆之等人，發起罷免愛知縣知事大村秀章的連署活動。當時掌管罷免運動事務局秘書長田中孝博，聘僱打工者大量抄寫選民名簿上的姓名與地址。偽造簽名簿總數達約四十三萬筆，最終被選舉管理委員會判定約八成無效。法院判田中孝博有期徒刑兩年，緩刑四年確定。

林裕順指出，日本檢警遵守偵查不公開原則，調查期間未公開具體嫌疑人名單或調查細節。無檢察機關主動操作媒體、預告起訴、洩漏證據的情況。法院未因田中「否認主導偽造」認定他有串證之虞需羈押，且日本偵查羈押期間只有十日，最多可再延長一次，可避免「人質司法」，我國檢調應以借鏡學習。