國民黨志工「幫遞連署書 竟然被起訴」

從國民黨地方黨部屢被檢調以偽造文書、死亡連署為由展開搜索、聲押，到新竹市長高虹安因助理費案遭判刑停職、又面臨罷免壓力，事件雖然脈絡不同，但都凸顯，當司法手段與選舉動員糾纏，民主程序的正當性與選民的信任，正遭受空前挑戰。

國民黨台中兩名黨務幹部陳劍峰、伍康龍平常沒事就到各地參加活動，突然被聲押禁見至今，一位派系大老經常去探望他們的家人，其中有人的妻子說「怎麼上個班，上到坐牢」。

當「查扣文件」、「指揮搜索」、「死亡連署」成為新聞標題，志工更多討論是：「罷免不能提了嗎？我會不會有事？」有志工表示「我們只是幫忙遞連署書，竟然被起訴？」也有志工低聲說「罷免韓國瑜的時候，那麼多違規連署，為什麼都不辦？」

六月五日，台中發起罷綠委的團體宣布罷免行動暫緩，聲明中稱「面對國家機器壓力，選擇保護志工」，正式結束針對綠委蔡其昌、何欣純兩位民進黨立委的罷免行動。「民進黨太會選舉」，尤其司法介入，在野黨根本無力反抗，國民黨支持者原本悲觀，投票日恐催不出藍營基本盤，十分憂心。

沒想到，賴清德總統「團結十講」激活在野黨士氣，藍營支者認真聽講、集體糾錯，茶餘飯後批賴罵綠的那股勁，竟然被找回來了！最近藍營立委加緊辦客廳會、說明會，找名嘴大咖助講，有的場子甚至不必動員聽眾，「來聽謝龍介、館長現場罵更過癮」。

司法介入政治，同溫層一方認為實現正義，另一方則質疑看顏色辦案，「藍的被關，綠的過關」，民間反彈聲音愈來愈大，反成藍營組織動員的推手之一。

以台中為例，中間選民接近三成，過度司法操作將被視為「輸不起」、「沒收民主程序」，社會氛圍逐漸轉向「民進黨動用國家機器對付異己」，即使罷免成功，也會產生長期反彈潮。

高虹安參選市長時，檢調大動作偵辦她擔任立委時的助理費案，但在國家機器全力啟動下，她仍擊敗民進黨對手當選市長；在官司纏身下停職將近一年，如今還面臨罷免考驗，從高被雙重夾擊的情況，更看出綠營透過司法介入政治的手段。

司法介入政治的行動，也意外集結藍白與反綠勢力，目標只為團結對抗愈來愈蠻橫的賴政府。