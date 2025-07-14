辦藍不辦綠 司法天平傾斜 大罷免淪大搜索

民進黨和罷免藍委團體合作發起大罷免，藍營一度鎖定幾名綠委反制，關鍵時刻卻因檢調介入，搜索國民黨多個縣市黨部和罷綠委團體，關鍵操盤手被羈押，寒蟬效應更直接衝擊罷綠委的連署成果；加上檢調對罷藍委的連署問題不聞不問，司法行動直接影響罷免風向。

藍十黨部 陷司法調查

藍營發起罷免卻屢陷司法調查，雙北、基隆、宜蘭、桃園、台南、高雄、台中、花蓮、台東等縣市黨部都難倖免；綠營罷免案則獲黨政高度支持，呈現兩極發展趨勢。

政界人士都能感受到當前政治攻防的激烈，國民黨花蓮縣議會黨團上周爆料罷免傅崐萁有四六一九份連署出問題，其中十四件死亡連署、五件偽造，檢調就是按兵不動。

罷藍瑕疵 告發沒人管

國民黨智庫副執行長凌濤說，連署期間檢調搜索，查扣許多與案情無關的資料，是否刻意打壓，自有公評，但黨籍多名立委告發罷團問題份數逾十五萬，檢調置之不理。

如今邁入第三階，組發會副主委黃碧雲第二次約談後忽然被羈押，令人不得不質疑目的是否為了打亂國民黨的動員能量。

寒蟬效應 罷綠難成案

以北市罷免立法院民進黨團幹事長吳思瑤為例，吳的仇恨值高，原被視為最可能被成功罷免反制，卻在檢調介入後風雲變色，罷免領銜人張克晉退出，連署份數達門檻仍功虧一簣。

「地動刪瑤」召集人賴苡任、「憶事無成」召集人李孝亮都認為，問題核心是寒蟬效應。

高雄「雙罷劫」發起罷免綠委黃捷及許智傑反制綠營大罷免，也有同樣情況。

罷免之初獲得不少回響，雙雙進入第二階連署，且被國民黨評估有勝算的區域，在檢調介入偵辦後，出現寒蟬效應，許多人打電話要求撤件。有些代收處一整天都沒有人連署書送件，整個禮拜連十份連署書都收集不到，司法辦藍不辦綠，當然會影響罷免進程。「前熱後冷」，則讓罷綠委難以成案。

檢調介入 有人撤連署

賴苡任說，他四月八日領完二階表格，不到一周檢調就介入，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人遭押，量能瞬間少一半，連署困難，最後「份數夠、領銜人卻沒出來」，這與張克晉也遭檢調帶走有關，張有無受到壓力，可受公評。

「大罷免民進黨早已寫好了劇本，關鍵時刻就動用司法『導正』。」國民黨人士感嘆，類似情況在多個縣市發生，動員時刻，許多關鍵操盤手就被羈押，藍營重要戰力深陷司法，如今連在第三階段布基本防線都有問題。

李孝亮說，檢調介入讓很多民眾不敢連署，甚至有人連署後又要回連署書；黃呂錦茹被羈押切斷了地方協調、組織動員的管道，影響重大。高雄「雙罷劫」團體在鳳山的據點，原本一天可以十幾人上門簽署罷免書。

但他指出，在檢調介入偵辦後，有人擔心個資曝光沒有安全感，甚至打電話，希望撤回同意書或要求直接銷毀，整個禮拜連十份連署書都收集不到，司法辦藍不辦綠，當然影響罷免進程。