2026期中考 藍綠因大罷免提前上考場

大罷免戰火延燒，藍營天王區域聯防，若不能聯手阻止民進黨攻勢，這把火恐將一路燒向二○二六、二○二八。藍營人士說，明年地方選舉原本是藍綠期中考，罷免讓兩黨主席都提前上考場，這一仗不只是藍委生死戰、也是天王前哨戰，不容閃失。

大罷免進入巷戰階段。民進黨步步進逼，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫等人率領藍軍抗罷；盧跨越大肚溪、蔣前進頭前溪、張挺進淡水河，三人都已非一人一城的地方諸侯，母雞帶小雞的共同目標是先守下這一城，「近攻二○二六、遠眺二○二八」。一位北部藍委直言，七二六是一道分水嶺，罷免落幕時，朱立倫也可完成階段性任務，一棒接一棒。

北台灣遍地烽火，蔣萬安換上「我不同意」白色反罷戰袍，與五席藍委形成生命共同體，北市只要掉任何一席，蔣連任之路將提前跛腳；蔣萬安也特地南下新竹與市長高虹安搭上「保安號列車」車隊掃街，在卅五度高溫下引發騷動，新竹「安粉」特地跨越馬路送上飲料、比讚，挺藍也挺蔣。

「台中三子」更是指標戰區，盧秀燕與三立委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔的巨幅看板佇立要道，「媽媽市長」是藍營在台中最穩定的力量；盧秀燕不僅直搗台北、基隆掃街，看到丹娜絲颱風重創南台灣，她多次砲轟賴總統，「盧媽旋風」從台中吹向全台，在「高築牆、廣積糧、緩稱王」戰略下，盧站台結善緣，藍委必點滴在心頭。

張善政用「閣揆級高度」反制大罷免，針對關稅戰、中共環台軍演，拋出國政建言向賴政府喊話，被網友大讚是「被市長耽誤的院長」；民進黨「前桃園王」鄭文燦的地盤被團滅後，綠軍始終耿耿於懷，張善政守住桃園固若金湯，也為連任鋪路。