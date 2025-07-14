現場直擊／民主要制衡 仇恨式罷免休矣

大罷免投票日逼近，全台廿四個立委選區外加新竹市長選區進入罷免熱戰，賴總統「團結十講」卻意外「炎上」，打掉雜質、長毛象…屢屢爆發的總統級失言，讓綠營暗自擦冷汗，盼賴「別再講」。大罷免意圖削弱國會在野監督，民進黨每逢選舉必上的「芒果乾（亡國感）」卻票房失靈，民眾更關心關稅影響、景氣不好，怒吼司法不公、言論審查，國會制衡力對決中芒果乾，七月廿六日一決勝負。

總統、立委合併選舉後，每四年一次大選，各界關注總統選舉，立委成了選戰配角，選情也受「母雞」總統候選人的氣勢影響，立委個人特質、問政水準、地方服務經常無人聞問。

但大罷免卻是首次沒有母雞左右選民意向的選舉，「比較像是一場立委問政檢驗，要用監督執政的成績說服選民投下不同意票」一名藍委如此形容。

賴清德團結第四講的前一天，早被罷團鎖定的台東藍委黃建賓在太麻里山上聆聽居民心聲，金針花農們身受原漢爭地之苦，苦訴爭取半世紀得不到回音，黃建賓當場承諾：「若我還在立法院內政委員會，一定會繼續幫大家爭取！」，選民心中的大石放下了，彼此提醒著「一定要下山投不同意票。」

民進黨和罷團戰隊揮軍花蓮，國民黨立院黨團總召傅崐萁被鎖定為「頭號戰犯」，傅回防花蓮，他問民眾「罷團說我推花東快速公路是浪費錢，請問我何錯之有？」花蓮人比主角還激動，台下回「沒有！」一名黃小姐見罷團進駐花蓮更質疑「罷團不是花蓮人，憑什麼替花蓮人作主？」

去年二月新國會才上路，台中的新科立委羅廷瑋就被罷團「盯上」，也被扣上「中共同路人」紅帽。羅廷瑋二月重新站上路口，跟著里長家戶拜訪，一位七十多歲老太太對他說：「你不好、你刪國防預算」，羅廷瑋趕緊解釋：「我不在國防委員會，而且國防預算都陸續解凍了」老太太直喊「原來是這樣！」

桃園沿海觀音、大園、新屋平時夜晚寂靜，現在四、五場說明會人聲鼎沸，藍委涂權吉「勤腳」溝通，連人再少的里也會去，近來他卻被罷團貼上「共匪立委」標籤。

說明會上，涂權吉問民眾「我全家都住台灣，我也不認識習近平，大家覺得我有能力賣台嗎？」現場民眾猛搖頭，反倒對桃園沿海ＳＲＦ（固體再生燃料）廠以再生能源之名燒垃圾更生氣，直呼「害死人喔！」涂權吉許下承諾：「一定守護桃園人的肺」。

「民主要制衡！拜託大家」資深藍委洪孟楷站在淡水捷運口頻頻九十度鞠躬、向上下班民眾揮手，提醒在野制衡的重要性。他憂心地說，站路口可以感受到泛綠和中間選民也不認同仇恨式罷免，但如果不出來投票，就會讓罷團得逞，「這是我們最擔心的」。