大罷免牽動立院席次 藍白整軍力抗 綠圖謀一黨獨大

盛夏高溫猶如烤爐，七月應該是立法院休會「放暑假」的日子，國會肅殺之氣卻如酷暑令人難受。民進黨在罷團掩護下發動大罷免，首波廿四名藍委面臨生死關，八月還有第二波罷藍委投票，身兼民進黨主席的賴清德總統動員黨公職目標翻轉國會席次、劍指立院龍頭，民進黨大黨鞭柯建銘喊話「罷免藍委、拉下韓國瑜」，藍白咬緊牙關齊力抗綠，劍拔弩張的立法院一路延會到八月底，史上最長會期，也是最漫長的政治對抗。

汐止火車站前，罷團揚言罷免藍委廖先翔，小草們舉標語旗幟，呼籲民眾站出來投不同意票。

綠如意算盤 拉下６席藍委

「這些人想要罷免，你要與之為伍嗎？」柯建銘人頭照張貼在醒目的綠白傳單上，斗大標題「BBC NEWS中文報導 民進黨團總召柯建銘關說罷平官司」，國民黨新北市黨部發送傳單到社區鄰里，要喚醒選民記憶，當年柯建銘捲入司法關說案時反控馬政府違法監聽、司法追殺，綠營更將其扭曲為「馬王政爭」政治鬥爭，重傷馬英九和王金平，那一幕仍令藍營驚心，之後政局跌宕國民黨氣數散盡，民進黨建立綠色王國連續執政第九年，如今，柯建銘成為大罷免的發動者。

柯建銘今年初啟動大罷免時，賴政府、民進黨刻意與罷團切割，還一度讓柯建銘「閉關」休養腳傷，大罷免進入最高潮前，柯建銘滿血回歸，拄著拐杖穿梭議場，一改先前拋擲拐杖大鬧議場、盤古開天式發言癱瘓協商、訓斥媒體的脫序行徑，這次重回打擊最前線，他躍升打藍悍將，更「神預測」大罷免投票日落在七月廿六日和八月廿三日。太陽花學運時，柯建銘對王金平說，將以政治餘命貢獻國家，如今王已淡出政壇，柯的「貢獻」卻是捲起大罷免千堆雪，讓國家陷入嚴重對立。

藍白團結 爭正義公平

「大罷免若贏、院長柯建銘！」藍委在造勢場大聲示警，眾人嘶吼「我們不要讓柯建銘當院長」、「別讓柯建銘得逞」。民眾黨主席黃國昌捲袖助陣藍營，他在北市府前宣講疾呼，「沒辦法容忍一天到晚拿著拐杖破壞公物、威脅在野黨立委的柯建銘，坐上立法院長位子」，台下頭戴「大惡罷、大失敗」白帽的國民黨支持者激動呼應。

大罷免催化在野更團結，藍白不再涇渭分明，身穿「程序要正義、司法要公平」白衣的小草們志願性支援藍營反罷免活動。七月一日，網紅「館長」陳之漢站上花蓮造勢大會，此時卻傳出北市前副市長彭振聲妻子墜樓消息，陳之漢對支持群眾喊「拜託大家救救柯文哲」，讓在野維持多數，才有機會導正司法天秤。

綠營為大罷免發動大遶境，藍白用「柯建銘關說司法、司法不公關押柯文哲」喚醒加深選民對綠色威權一黨獨大的危機感。

「這對鞏固核心支持者有效」，國民黨立委王鴻薇分析，若國會席次被翻轉，國會龍頭可能就成柯建銘囊中物，儘管揶揄性質濃厚，卻在基層形成討論與催出藍營深深危機感，「如果柯建銘當立法院長成真…」藍營口號儘管揶揄性質濃厚，卻在基層形成討論與催出藍營深深的危機感。國民黨立委王鴻薇分析，若國會席次被翻轉，柯建銘就會當院長，這個訴求讓原本不太關心的中間選民思考，民主確實需要制衡，不然「你我都可能面臨綠色恐怖」。

韓國瑜也化身催票機召集韓粉，他深入桃園藍營票倉高呼「大罷免大成功、民主一場空！」，更在藍委羅智強新書發表會上忍不住搶麥說「應該先罷免柯建銘吧！」韓感嘆無差別大罷免的荒謬，他就是仇恨動員的犧牲者。

韓國瑜龍頭寶座與藍委命運一線牽，正因柯建銘可能會在大罷免結束、立委補選前的「空窗期」，意圖調降立法院長改選門檻，再扳倒韓國瑜和立法院副院長江啟臣。政治是現實的，為利益合縱連橫也有前例，當綠營極盡打壓和挑撥，要力擋民進黨一黨獨大，藍白團結抗綠的決心，將是守護國會監督制衡力量關鍵。

大罷免牽動國會版圖三種可能。立院人士分析，若民進黨只拉下一名藍委，藍綠席次平手；若兩位藍委被罷免，民進黨即成國會最大黨，不過現階段在野黨合作一致監督，這兩者都不會對國會造成實質影響；但若民進黨拉下六席且補選上六席，綠單獨過半，民進黨如意算盤就會實現，重回一黨獨大時代。

你好大我好怕 憂慮蔓延

國民黨立委陳玉珍示警，若大罷免讓民進黨在國會一黨獨大，恐怕再也擋不了，不只財劃法會被翻盤，勞工五天假、警察退休條例、軍人加薪等法案，都有可能被綠營修正。

罷免戰火延燒民間，朝野從國會打到街頭，今年夏天太陽無情炙燒、青鳥街頭獵巫煽動仇恨之火，大罷免喊得震天價響，然而，害怕民進黨「你好大、我好怕」的聲音正擴散蔓延，民眾熱議賴總統的「雜質說」，國家會不會只剩下一種聲音，最終將由人民決定一切。