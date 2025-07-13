巡迴採訪-直擊民意最前線／政黨對決 催罷免不同意票

前言 七二六大罷免倒數第二周，這是台灣選舉史上最大規模的罷免戰役，除了南台灣無戰事，其他縣市無一倖免；這場盛夏之戰只是序幕，勝負將牽動二○二六、二○二八大選氣勢。聯合報巡迴採訪團隊走訪四分之三個台灣，在都會、鄉間直擊數十場大小造勢活動，從今天起連續以四篇系列報導，為讀者呈現最真實的民意。

賴清德總統下達動員令後，罷免正式進入政黨對決，國民黨主席朱立倫說，每一席都不能掉，「要對賴總統投下不同意票」。中選會公告七月十六日至廿五日將舉辦公辦電視罷免說明會，七月廿二日前將公告罷免投票人數，七月廿六日投開票。

藍白聯手對抗府院黨大軍

民進黨訴求「反共護台」、國民黨訴求「反惡罷、護民主」，但這場罷免惡戰一面倒呈現執政黨對在野黨的無差別攻擊，七二六總計廿四席國民黨立委和新竹市長高虹安面臨罷免殊死戰，藍白宛如「生命共同體」，如果頂不過這波罷免海嘯，在野黨將面臨滅頂之災。國民黨立委王鴻薇說，「首戰即終戰」，擋下第一波海嘯攻擊，就可削弱民進黨八月的第二波罷免力道。

民進黨秘書長林右昌最近一個月已六次造訪花蓮，立院國民黨團總召傅崐萁正是罷團和綠營鎖定的頭號箭靶，林右昌甚至喊出「生擒花蓮王」；傅崐萁七月一日在花蓮舉辦千人造勢，就是要給民進黨下馬威。記者在後台直擊，民眾黨立委、館長、小草現身相挺，藍白聯手對抗府院黨大軍。

藍天王區域聯防動員催票

距離罷免投票只剩兩個周末，每一個假日都是超級動員日，朱立倫啟動「愛國者行動」、「區域聯防」策略，藍營天王複式動員大催票，呼籲民眾投下反對票。台北市長蔣萬安和高虹安在新竹「雙安聯手」，帶動北台灣區域聯防；台中市長盧秀燕北上與立委賴士葆在深藍選區車掃；立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、桃園市長張善政前往各地站台，母雞拉抬小雞。

罷免戰關乎國會席次消長

綜觀廿四名被罷免藍委，新北立委洪孟楷為全國門檻最高，需要九萬六九○九票才能罷免，台東立委黃建賓最低，僅二萬八八三四票就會罷掉。輔選人士指出，藍綠政黨對決下要通過四分之一門檻相當容易，藍委必須熱戰壓制同意票數，才能續命。

台灣民主化後，首次由執政黨對在野最大黨國民黨無差別式大罷免，七月廿六日是國會席次消長之爭、是民主法治之爭，更是國家永續生存之爭。聯合報記者九天七縣市前進民意最前線，即日起推出「七二六大罷免」系列報導，深入在地、貼近民意，在眾聲喧譁中爬梳大罷免意涵的脈絡。