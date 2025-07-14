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南投綠議員陳玉鈴罷免案未過

聯合報／ 記者賴香珊江良誠黃婉婷／連線報導
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案昨登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案昨登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影

全國唯一針對綠營民代的罷免案，南投縣民進黨縣議員陳玉鈴罷免案昨日投票，雖以1萬2160張同意票大幅領先5867張不同意票，但仍差了2142票才達罷免門檻，陳玉鈴守住議員職務。

陳玉鈴說，不同意票低是故意打冷戰，以免混淆全國罷藍委行動；南投縣長許淑華說，儘管未達門檻，但民眾對民進黨的怒氣與警訊清楚浮現。

中選會指出，陳玉鈴罷免案投票人總數為5萬7207人，投票人數為1萬8171人，投票率31.76％，有效票1萬8027票，其中，同意罷免票數為1萬2160票，占67.45%；不同意罷免票數5867票，占32.55%，無效票為144票。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數4分之1以上，投票結果為否決。中選會18日將舉行委員會議審查罷免投票結果並依法公告。

開票過程中，南投縣長許淑華、立委游顥親自坐鎮竹山黨部，計票中心氣氛一度緊繃。民眾黃姓鎮民無奈表示：「她當選只要5千票，罷免卻要1萬4，怎麼比？」下午5時，議員陳玉鈴自行宣布罷免失敗。

許淑華坦言，選區地處非都會、人口稀少，「投票意願難催，真的不容易」。但她說，破萬的同意票代表民怨已浮現，也突顯「選舉門檻低、罷免門檻高」的結構性不合理。

游顥表示，這不是輸贏之爭，而是對制度的總體檢；許多選民從外縣市、甚至海外返鄉投票，證明罷免行動獲得基層共鳴。他並批評現行制度懸殊不公，「當選只要幾千票，罷免卻要破萬，限縮了公民監督權。」

罷免領銜人蔡宜助說，靠志工與社區連結發動，走遍市場、敲門拜票，「這是讓地方議題被聽見的開始」。

罷免投票未通過，陳玉鈴說，感謝鄉親支持，對於同意罷免者，她也會深切檢討，繼續努力、改進讓地方更好，未來她會全力以赴。

她指出，這是一場「千軍萬馬打一人」的不對等罷免，選擇冷處理是為避免混淆全國罷免藍委的行動，這一仗成為接下來罷免藍委的能量起點。她與罷免游顥領銜人林敬桐擁抱打氣。民進黨發言人卓冠廷說，這樣的結果，證明公道永遠站在正義的一方。

陳玉鈴 許淑華 罷免 卓冠廷

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