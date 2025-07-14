大罷免倒數2周 盧秀燕轟賴總統「為什麼不把力氣用於救災」

大罷免投票進入倒數兩周，藍營巨頭昨天在雙北為多名藍營立委站台，火力全開怒批賴清德總統。台中市長盧秀燕說，賴總統五月就職周年，七月就「放青鳥出來」搞罷免，這叫「總統不搞正事，專搞鳥事」，「為什麼不把力氣用於救災？怎不帶著黨公職進駐災區？」南台灣災情嚴重，賴總統姍姍來遲，上周五才去台南勘災，卻要停電災民自力救濟、自求多福。

盧秀燕跑三地搶救六立委

盧秀燕昨一連跑三縣市搶救六立委，包括李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、洪孟楷、黃健豪、廖偉翔，路程超過四○○公里。盧為徐巧芯助講時，忍不住替南部受災居民叫屈，她說，包含賴總統出生的台南，還有嘉義縣市、屏東、雲林縣，南部受災嚴重，滿目瘡痍。前幾天賴總統姍姍來遲，有民眾家停電超過一百小時，至今還有部分地方停電，但賴總統就回台北去了。

「今天賴總統在幹什麼？經濟部長郭智輝在幹什麼，可能在吹冷氣？南部人可能在哀嚎喔？」盧秀燕還問，南部農損嚴重，農業部長、內政部長、交通部長在幹嘛？有在災區嗎？

國民黨主席朱立倫說，賴總統到台南勘災，不少民眾在罵，綠媒電視台不播，當作沒這回事，這可是人民心聲。朱說，有台南民眾對國民黨說，﹁真歹勢，過去都支持民進黨」，真正歹勢的是民進黨和賴總統，做這麼多年的台南市長回到台南，碰到民眾說屋頂破了、請求協助，賴總統說「要自己爬上去」。

台北市長蔣萬安說，南部在風災中受創嚴重，地方政府資源、人力全派下去，他呼籲中央不要再內耗，民生經濟才是現階段最重要的，一起解救受災民眾。新北市長侯友宜也說，政府面對大停電、大關稅等困難，卻還在大罷免，這已讓人民看不下去，這次一定要票投不同意，新北更有力。

韓國瑜則再發金句，「曾經滄海難為水，傷害民主會後悔」，呼籲大家出門投不同意罷免票，代表拒絕民進黨的一黨獨裁專制，為後代留下最乾淨的民主淨土。他為立委李彥秀站台時，再批大罷免是場「政治謀殺」，若成功，將摧毀民主，變民進黨一黨獨裁專制。

「中分男翻桌片」引熱議

大罷免除陸戰激烈，空戰也針鋒相對。國民黨一支「神秘中分男子」打麻將翻桌影片，近日引發熱議，暗指賴總統「選輸翻桌」，各造勢場也一連串猛批賴總統，訴求反惡罷、投不同意票，就是對賴總統投下不信任票。