大罷免成報復手段！趙少康砲轟賴總統「民主說」：創世界紀錄

726罷免投票倒數，資深媒體人趙少康今出席「反惡罷 戰獨裁」蘆竹演講會，力挺立委牛煦庭。他說，民進黨稱大罷免是「更大的民主」，這是對民主的扭曲，民進黨的抗中保台不但無法保台，反而加速台灣陷入戰爭，賴清德的民主學說創全世界紀錄。呼籲支持者726一定要出門投票「不同意罷免」決定台灣的前途。

趙少康指出，戰爭的殘酷並不遙遠，過去台灣強調「制空、制海、反登陸」國防政策，今年卻大張旗鼓改以操演城鎮戰，民進黨聲稱這是史上最長的漢光演習、徵召2萬多名後備軍人，他不以為然「有什麼好誇耀的？」演練城鎮戰意味守不住了，到時不分男女老幼，人人都得上戰場，這樣的未來，是人民想要的嗎？

趙少康認為，美方已研判台灣難以守住第一線，因此才要求演習城鎮戰。台灣只能被動打「不對稱戰爭」，還說要扮演刺蝟或豪豬角色拖延時間。趙少康直言「票投民進黨，台灣變戰場；票投大罷免，全民上戰場」大家要嗎？不要的話就去投不同意罷免！

趙少康警告，不要以為立法院目前藍白加無黨籍席次過半就穩了，如果726國民黨立委遭罷免幾席，民進黨隨時可能重返多數，一黨執政。現在立院是少數都這麼鴨霸了，如果變成多數呢？民進黨裡有些人還是有理想，當時帶頭的民進黨前輩為台灣民主奮鬥，「你們贊成白色恐怖嗎？」

趙少康說，民眾黨主席柯文哲已被關近一年，明明已經起訴卻仍持續羈押稱證據不足，合理嗎？國民黨各地黨部的主委、總幹事、書記長甚至組長，也頻頻遭搜索或收押。民進黨權力在手上，司法在手上，真的太可惡了，不只這樣，民進黨總召柯建銘還對外威脅大罷免過後要動用刑法100條伺候，「我要問民進黨，你們同意賴清德這樣做嗎？你們同意柯建銘這樣做嗎？如果不同意，雖然是民進黨，但726也去投不同意罷免」。

談到牛煦庭，趙少康表示，牛年僅34歲，政大畢業、曾赴英留學，擔任兩屆桃園市議員後當選立委，並非靠買票或炒作，而是踏踏實實地辦了上百場基層座談會累積支持，「這樣年輕又有能力的立委，難道不是國家未來的希望？要罷免他有道理嗎？」牛煦庭又優秀又會講話，所以仇恨值高。

他質疑民進黨說國民黨沒有年輕人，但像牛煦庭這樣的青年一代卻被當作打擊目標，根本是政治清算。他指出，去年選民才選出牛煦庭，如今卻要他下台，等於否定選民的決定。他說：「當初投票選他，現在卻來罷免他，是不是打自己一巴掌？」

對於民進黨控訴國民黨親共賣台，趙少康反駁，牛煦庭在台灣出生、成長、受教育、從政，哪一點像是共產黨？他強調，國民黨立場向來是反共、反台獨，民進黨的抗中保台不但無法保台，反而加速台灣陷入戰爭。他主張，真正能保台的，是台灣的民主制度，是人民的自由生活方式，讓對岸人民也嚮往這樣的台灣，這才是對台灣最好的保護。

針對民進黨稱大罷免是「更大的民主」，趙少康斥責這是對民主的扭曲，罷免是補選舉制度的不足，是說萬一選出來的人中間有少數表現不好所以罷免，現在是無差別罷免30位國民黨立委，這是報復，賴清德這個民主學說創了全世界紀錄，沒有任何政治學者會認同他指出，是反民主。

行政院副院長鄭麗君近日代表台灣與美國商談關稅，回來機場時面對媒體提問談判結果僅回應「謝謝」2字，趙少康質疑，民進黨至今不公布與美國的關稅談判內容，極可能是談得太難看，怕民怨爆發。他指出，關稅調整加上新台幣升值，出口產業、農產品將面臨嚴重衝擊，中南部許多工廠及小農將成最大受害者。