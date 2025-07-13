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雲林不是細漢仔！黃國昌挺反罷「火力全開」 送民進黨3字

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
黃國昌送民進黨三個字「嘜見笑」。記者蔡維斌／攝影
黃國昌送民進黨三個字「嘜見笑」。記者蔡維斌／攝影

雲林縣立委丁學忠連日來密集造勢，今天分別在台西和北港設立反罷服務處，民眾黨主席黃國昌到場相挺，火力全開以農業政策批賴清德總統，斥責颱風救災不公，厚愛嘉南獨漏雲林，執政成績交白卷卻用鬥爭仇恨造謠抹黑轉移焦點，送給民進黨3個字「嘜見笑」。

丁學忠連日來除出動反罷隊掃街拜票，昨天在虎尾，今天則在台西、北港成立服務處，並舉辦造勢大會，全力反撲罷免動，包括立法院長韓國瑜、雲林縣長張麗善、藍營立委、民代許宇甄、張嘉郡、謝龍介等人站台，今晚在副議長蔡咏鍀北港服務處舉辦造勢晚會，藍營大動員，立委陳玉珍及民眾黨主席黃國昌到場力挺。

黃國昌火力全開，指民進黨說藍白把農業預算刪光光，是最大騙局，他更以颱風救災，力批民進黨只照顧嘉南兩縣「全品項、免現勘」，卻獨排受災最嚴重的雲林，就因雲林是藍色執政，「雲林不是細漢仔」這種心中只有顏色的執政黨，大家應予唾棄，他要送給民進黨3個字「嘜見笑」。

他話鋒一轉肯定丁學忠這一年來的表現，他說，連現在人被關押的柯文哲也會肯定丁學忠，民進黨選輸要翻桌，他強調這場戰役是全台灣人的戰役，他一定會和大家站一起，也要大家站出來，用不同意罷免選票反制民進黨，向民進黨說不。

陳玉珍也同樣以農業政策批評民進黨只會抹黑國民黨，她強調丁學忠這一席很重要，沒了這一席許多農業政策，甚至國軍加薪、提高警消人員退休所得替代率法案一定會全輸。

丁學忠則強調，上任第一天起全心打拚，從地方建設、老農津貼、育兒補助到警消福利、健保制度，每一項都做到位「我可大聲說，沒有辜負任何一張選票」，這次罷免是充滿惡意的政治報復，是對民主最壞的示範，大家一下要站出來反罷免。

黃國昌送民進黨三個字「嘜見笑」。記者蔡維斌／攝影
黃國昌送民進黨三個字「嘜見笑」。記者蔡維斌／攝影
立委陳玉珍到雲林北港鎮為丁學忠站台反罷。記者蔡維斌／攝影
立委陳玉珍到雲林北港鎮為丁學忠站台反罷。記者蔡維斌／攝影
藍白合體在雲林力挺丁學忠。記者蔡維斌／攝影
藍白合體在雲林力挺丁學忠。記者蔡維斌／攝影

黃國昌 雲林 罷免 民進黨 民眾黨 反罷 丁學忠

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