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726大罷免投票倒數 桃園綠營：關鍵時刻大遶境+密集宣傳

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱及黨團議員今陪同罷團在桃園夜市舉辦「大罷免宣講暨掃街行動」。記者朱冠諭／攝影
民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱及黨團議員今陪同罷團在桃園夜市舉辦「大罷免宣講暨掃街行動」。記者朱冠諭／攝影

726將進行第一波罷免投票，民進黨立委郭昱晴鍾佳濱及黨團議員，今天陪同罷團在桃園夜市舉辦「大罷免宣講暨掃街行動」，預告最後兩周將密集宣傳，「護國大遶境」明天進南桃園展開，投票前1天決戰大蘆竹。

立委鍾佳濱表示，近期因風災關係，屏東農民的災損金受到藍白立委的表決而被嚴重影響，他特別北上帶了許多自製的文宣小物橡皮擦發送給桃園市民，罷掉不適合的立委，才能讓國會恢復正常。

立委郭昱晴表示，感謝公民從第一階段連署、到第二階段突破門檻，到現在只剩最後一哩路，現在走到關鍵時刻，這一票不只是罷免不適任的立委，更是要終結國會的亂象、拒絕政治操作。

桃園市議會民進黨團總召李宗豪表示，桃園六區罷免成案是相當困難的里程碑，桃園市長張善政表現極度行政不中立，甚至還跑到花蓮幫立委傅崐萁反罷免站台，在大罷免的最後一哩路，民進黨團議員會持續堅定做公民團體最強後盾。

民進黨團副總召黃家齊、書記長魏筠，議員黃瓊慧、余信憲、陳雅倫、許清順與罷免團體參與掃街，並預告接下來的行動，包括7月14日護國大繞境「南」桃園場；15日護國大繞境「北」桃園場、徒步大遶境從楊梅至蘆竹。

16日徒步蘆竹至新北；19日有中壢民主之夜、桃園「同意罷免 轉動桃園」晚會；23日龜山民主之夜；24日檜溪民主之夜及25日決戰大蘆竹。

鍾佳濱 郭昱晴 罷免

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