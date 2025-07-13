選情告急？連2日為牛煦庭站台 朱立倫曝最新民調結果

距離罷免投票僅剩不到2周，國民黨立委牛煦庭密集舉辦演講會，國民黨主席朱立倫今明2日也都會為牛站台。朱立倫直言，儘管根據最新民調結果看起來不錯，但他仍然很擔心，罷免方只要25%的人出來就會決定結果，呼籲支持者一定要出來投票，不同意的票數一定要超過同意。

牛煦庭今晚舉辦「戰獨裁、反惡罷」蘆竹演講會，朱立倫表示，這是他今天第7場、最後一場，也是最重要的一場活動，就是要支持牛煦庭，牛煦庭當年更是他親自頒發縣長獎的優秀學生。

朱立倫表示，牛煦庭這1年多在立法院的表現優異，為桃園爭取到259億元的建設經費，4年內可以增加1000億以上的建設；牛擔任內政委員會召委期間，成功通過放假5天的法案，對店家朋友和年輕人都非常重要。

此外，兩天前通過的法案，每人可以領到1萬元，這筆錢不是國家的錢、不是政府的錢、也不是賴清德總統的錢，而是百姓的錢，是政府超徵的稅金；對有錢人來說1萬元不算什麼，但對一般百姓來說很重要，一家可以拿到3至5萬。

朱立倫表示，兩年前蔡英文政府超收3800億，退還給民眾每人6000元，當時沒有說違憲，現在政府超收5283億，是有史以來最高，過去4年超收一兆8700億，拿2300多億讓每人領1萬元還給百姓，這樣做有什麼不對？

朱立倫表示，藍委7月11日通過此法案是還錢於民，民眾收到1萬元可以去消費拚經濟，對所有店家、中小企業都非常重要；民進黨卻說要把這些錢留給他們用，隨便揮霍，忘了這些錢是百姓的錢。

朱立倫表示，民進黨立院黨團總召柯建銘說如果罷免成功，包括放假5天、軍人加薪3萬、警察退休金增加、巴氏量表等政策都會被取消，最重要的是柯建銘說他要當立法院院長，大家同意嗎？

朱立倫表示，根據最新民調，雖然數據看起來好像好很多，但他還是很擔心，因為有超過3成以上的鄉親還不知道7月26日要投票，很多人雖然說支持，卻說不會去投票，「這樣就死了啦！」他要提醒大家，只要罷免方有四分之一的人出來，立委就會被罷免，請鄉親一定要出來投不同意罷免票。