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廖偉翔親子活動 盧秀燕弦外之音：以後還要辦！

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨立委廖偉翔今晚在台中市南屯區春社公園舉辦「翔童樂馬戲團」親子活動，吸引許多親子前來參加，盧秀燕也特地到場助陣。圖／廖偉翔提供
國民黨立委廖偉翔今晚在台中市南屯區春社公園舉辦「翔童樂馬戲團」親子活動，吸引許多親子前來參加，盧秀燕也特地到場助陣。圖／廖偉翔提供

罷免三階投票7月26日登場，台中市長盧秀燕啟動反罷輔選，今北上替多名藍委助選，傍晚回防台中，晚上參加立委廖偉翔舉辦的親子活動，盧提醒以後還要多辦親子活動，言下之意，廖偉翔在此次罷投票，應會反罷成功！

國民黨立委廖偉翔今晚在台中市南屯區春社公園舉辦「翔童樂馬戲團」親子活動，吸引許多親子參加，盧秀燕今晚趕場，先為立委黃健豪造勢，再特地到廖偉翔的活動助陣。

盧秀燕上台，簡短致詞，請現場大小朋友為廖偉翔鼓掌十秒鐘，除了請小朋友謝謝廖偉翔哥哥，還要他「以後再辦」。

廖偉翔表示，希望透過舉辦這樣的活動，讓假日不只是放鬆身心的時間，更是親子間共同成長、凝聚感情時刻。他強調，未來將持續舉辦更多適合親子共同參與的活動，讓孩子在歡樂中成長、在互動中學習。

罷免 盧秀燕 廖偉翔

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