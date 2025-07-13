影／安可聲不斷！為幫王鴻薇反罷免 蔣萬安獻出民歌第一次

國民黨立委王鴻薇今晚在北松山辦民歌演唱會。立法院長韓國瑜、市長蔣萬安力挺。韓國瑜高唱民歌「想你」，由於主唱王瑞瑜也到場，韓還不好意思稱「在海龍王面前賣礦泉水」；蔣萬安則第一次公開唱民歌「木棉道」，安可聲不斷，再加碼唱「海裡來的沙」。

距大罷免投票倒數，王鴻薇回防北松山，今晚在民生社區舉辦夏夜民歌演唱會，許多支持者力挺，還舉出大大的國旗高喊加油！晚間7時的活動，立法院長韓國瑜提早到場。

韓致詞表示，今天仲夏夜原本大家可以快樂相聚一堂，結果聚在一起卻是為了幫王鴻薇反罷免，韓國瑜還形容王鴻薇是「壓不扁的薔薇」，韓說，薔薇有點苦，不過有很好的療效，可以清淤解毒，還可以解暑，並稱讚王在立院問政「帶一點點強勢，對老百姓有利的事情當仁不讓，還帶一點俠女精神。」

韓國瑜說，王鴻薇光這一年半來，蠟燭多頭燒，不僅要當黨團書記長、立院要表現、黨團要帶領；還有選區要跑，要跟人家吵架，吵得不可開交；家裡還有深情款款的老公孩子等她。韓說，台灣民主已經走到懸崖旁，這場民主大罷免如果成功，台灣將走向專制獨裁，幾十年為了民主的打拚會變成一場空，呼籲大家726要出門投下不同意罷免票，要做王鴻薇的後盾，給她勇氣給她力量。

韓國瑜今晚參加民歌演唱會想唱「想你」，結果活動邀了原唱王瑞瑜來，韓國瑜還一度害羞說不敢唱，「感覺是在海龍王面前賣礦泉水」，還要求不要讓王瑞瑜唱「想你」。

另外，蔣萬安也現身力挺，蔣萬安痛批民進黨、賴清德「選輸就翻桌」，還用我們的納稅錢陪民進黨重選，非常惡劣，絕對不容許賴清德沒收我們的選票，破壞台灣民主，踐踏民意、汙辱人民的智慧，726要出來投票投下不同意罷免票。

蔣萬安今天也首度公開獻唱民歌，現場尖叫歡呼聲不斷，蔣萬安唱完第一首「木棉花」，台下安可聲不斷，加碼再高唱一曲海裡來的沙。