影／全台唯一罷綠失敗 陳玉鈴：再來「打親共立委」

全國唯一綠營罷免案，南投縣民進黨議員陳玉鈴罷免案今天投開票，同意罷免票1萬1260票，雖多於不同意票5868票，但未達1萬4302票門檻，罷免案確定失敗，陳玉鈴說，對手的惡罷並未成功，這一役也振奮罷藍委，接下來「打共匪」。

陳玉鈴於今下午5時許自行宣布，她的罷免案同意票未達總選舉人數四分之一門檻，因此對手罷免失敗，她感謝愛護支持她的鄉親對她的信任，對於同意罷免者，她也會深切檢討，她會繼續努力、繼續改進讓地方更好，未來她會繼續全力以赴。

她進一步表示，今天罷免案會失敗，她並不意外，因為這本來就是一場報復性的罷免，也是一個不公平、不對等的罷免，因為對方集千軍萬馬猛攻她一人，而她不是軟弱不反擊，是為了不混淆民眾罷藍委要投同意，她決定冷處理自身罷免案。

這次罷免案，她雖一路挨打，但仍沉住氣應對，最終對手惡罷沒成功，這一仗對接下來要罷免藍委的罷團，以及對於守護台灣民主價值、守護台灣這片土地的鄉親是振奮的能量，再來就是這股能量能繼續擴大拚搏，再來「打共匪（親共立委）」。

陳玉鈴除了為現場支持者獻唱她的競選主題曲，且與罷免游顥領銜人林敬桐擁抱，彼此加油打氣，林敬桐表示，陳玉鈴議員的罷免案證明了，根本沒有罷藍不罷綠問題，只要是民意代表不分藍綠都要受到人民檢視。

而罷陳失敗代表她從政以來沒有辜負選民，一直以來都為鄉親努力服務，更代表他們反共、復國、罷免濫權立委是正確的路線，先前因忌憚罷陳，罷團未在竹山、鹿谷進行陸戰，但今天正式向游顥和馬文君宣戰，竹、鹿地區將展開街頭活動。