自曝被封「十大惡警」之首 侯友宜讚羅智強第一線對抗惡勢力

第一階段大罷免將於726投票，國民黨立委羅智強今天舉行「民主學校」課程，邀請雙北市長蔣萬安、侯友宜到場力挺，侯更以自身曾被票選為「十大惡警」之首經歷，肯定羅站在第一線對抗惡勢力，也呼籲民眾站出來反對惡罷。

羅智強指出，「民主學校」自2023年創辦以來已成功舉辦六期，累積超過兩百位青年夥伴參與，此次面對民進黨發動的大規模罷免行動中，民主學校學員搖身一變成為「民主青年街頭戰隊」，參與街講、影音創作等反惡罷宣傳，讓青年反對罷免的聲音廣為流傳。

蔣萬安表示，民進黨發動的大罷免並非如他們聲稱的因為預算被刪，而是為改變立法院生態，是一種「選輸就翻桌」的行為，更對台北市5席藍委全數發動，羅智強在地方雖然支持度高，但實際會去投票的比例卻很低，這使優秀的立委很可能被罷免，呼籲大家站出來用具體的選票拒絕惡罷，守住優秀立委。

侯友宜也說，羅智強是監督民進黨戰將，卻因此成為罷免對象，民進黨大搞罷免就是讓台灣民主走回頭路，甚至還拿出「刑法第100條」進行政治追殺，他以年輕當警察舉例，以前處理重大案件，「幾乎天天都在槍戰」，甚至還會接到威脅電話，更被犯人封為「十大惡警」之首。

侯友宜說，僅管身處危險中，但面對這些不公不義想威脅這些正義的力量，唯一的方式就是，不要害怕勇敢面對，呼籲羅要站在第一線繼續勇敢守護這得來不易民主自由，當前的局勢甚至比他當初參選市長更加重要，如果民眾不站出來投票，台灣將會失去自由跟民主。