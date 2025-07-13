影／為接班人站台反罷免 盧秀燕講「小故事」：他敢為民而死

台中市長盧秀燕今替立委黃健豪站台反罷免時，公開表明黃健豪是她最認同、最支持的立法委員。同時還說了一個小故事，證明黃健豪是可以為了民眾犧牲自己生命、愛民眾的人。

她說，很多人都說黃健豪是她的接班人，接班人是沒有隨便選的，而她在這個選區做了一屆省議員、六屆立法委員，總共七屆，也因此這個選區有很多大的大建設，像是74號道路、四張犁的開發等，所以要交棒給一個最好的。為什麼她要選擇黃健豪，因為黃健豪是最有愛、最敢服務的人，而且他連死都不怕。

盧秀燕說，當年台中電廠燒煤炭，一年要燒1千5百萬噸，實在太過分了，大家要去講道理，但台電把大門關了，不讓我們進去。結果黃健豪和另外一位市議員羅廷瑋一起絕食抗議。而當時黃健豪才捐肝給父親不到兩年，她當時嚇了一大跳，因為醫生說3、5年內要讓肝長出來，不可以太過勞累。但是，黃健豪為了人民，死都不怕，這個叫做「死諫」用死來跟政府反映。

包括立委柯志恩、吳宗憲、陳菁徽、高雄市議員白喬茵等人今也都替黃健豪站台，同時呼籲大家一起要在26日出門投下反對罷免票。