影／罷免投票前…基隆1候車亭遭疑政治宣傳 里長移除跑馬燈文字了

基隆市公車處「信中後站」候車亭內，當地信義區東明里辦公處設的電子看板，秀出「不同意立法院一黨獨裁」、「不同意多數服從少數」等文字，罷免立委林沛祥領銜人陳青逸今天說，站牌應屬市民所有，為什麼拿來做政治宣傳？

東明里長翁誠鍾今天回應，對廣大民眾來說，政府能發展民生經濟最重要。不同政治立場要相互尊重，跑馬燈的文字完全沒有提到「罷免」及「被罷免人」，內容是多數民意的心聲。罷團質疑是「政治宣傳」，為免誤解擴大，已在傍晚移除先前的文字，改成宣傳防空演習內容。

翁誠鍾說，言論內容若是普世價值，且未逾越法律規範及其程度，其自由應受到憲法保障，不容扭曲真實意義。

基市公車處「信中後站」候車亭內有兩面電子看板，一面是公車處設置，提供公車資訊，另一面是在地信義區東明里辦公處設置，宣傳里政事務。

里辦公處設置的電子看板資訊，兩周前秀出的文字是「不同意掏空台電，不同意圖利特定人，不同意箝制言論自由，不同意造謠抹黑。同意發展民生經濟，同意堅持中華民國主權及國格，追求公平正義，落實民主法治。不同意立法院一黨獨裁，不同意民意代表罔顧國家及人民利益，不同意多數服從少數，不同意忘記日本侵略過台灣，不同意忘記美國轟炸過台灣。」

有人拍下畫面上傳網路，並成為話題。陳青逸表示，公車站牌應該是屬於基隆市民所有，為什麼跑馬燈資訊欄位，會被有心人士拿來做政治宣傳？請基隆市政府盡快出面說明原因。前不久才發生前民政處長張淵翔涉嫌盜用戶政系統資料，不希望公車處也發生類似行政不中立的問題。

陳說，距離罷免投票日剩下不到2周的時間，基隆市公車站牌發現政治宣傳內容，團體陣營感到十分不解。跑馬燈內容是誰寫的？究竟是誰竟然可以同意使用跑馬燈進行政治宣傳？我們呼籲基隆市政府要立刻調查，並且下架跑馬燈的政治宣傳內容。

民進黨市議員張之豪認為，大罷免行動關係到整個台灣的未來，每個人都可以有自己的立場，但是不論中央或地方政府，都必須要嚴守行政中立。信中後站電子看板的資訊，完全不像行政中立的樣子。