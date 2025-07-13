同意票多卻失敗？陳玉鈴罷免案遭否決 中選會曝原因

民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案今登場，中選會指出，據南投縣選委會開票統計，有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數4分之1以上，投票結果為否決，中選會18日將舉行委員會議審查罷免投票結果並依法公告。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，縣市議員罷免案投票結果，應於投票完畢7日內公告結果。同法第90條規定，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數4分之1以上者，均為否決。

中選會指出，陳玉鈴罷免案投票人總數為5萬7207人，投票人數為1萬8171人，投票率為31.76％，有效票為1萬8027票，其中同意罷免票數為1萬2160票，佔67.45%；不同意罷免票數5867票，佔32.55%，無效票為144票。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數4分之1以上，投票結果為否決。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人任期內，不得對其再為罷免案之提議。