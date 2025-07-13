影／用選票表達怒火！綠罷免未過...許淑華批「民意被卡死」 籲：檢討選罷法

南投縣民進黨縣議員陳玉鈴罷免案未能通過，南投縣長許淑華說，儘管未達投票門檻，從1萬2千多張同意票來看，民眾對民進黨的怒氣與警訊已清楚浮現，縣議員罷免門檻過高也暴露了選罷法的結構性問題。

此次罷免案開票結果顯示，投票率約三成，未能跨越25%的罷免門檻。陳玉鈴以5千多票當選，但罷免門檻卻需超過1萬4千票，造成選舉門檻遠低於罷免門檻的反常現象。

南投縣長許淑華表示，這場地方性罷免案僅涵蓋竹山、鹿谷兩鄉鎮，在選區人口結構本就不利投票動員的情況下，要拉高投票率極為困難。她感謝所有志工與支持者，雖然結果未過，但民眾已用選票表達對現況的不滿與期待。

立委游顥說，此次投票中，同意罷免票明顯高於不同意票，顯示即使門檻未過，基層民意早已有所表態。他說，「這不是一場輸贏的戰役，而是一場對制度與執政的總體檢。破萬票的警訊值得中央政府深思。」他也提及，此次許多選民自外縣市甚至國外返鄉投票，顯示罷免行動獲得一定共鳴與動能。

對於罷免門檻過高是否有違公平正義，游顥表示，議員只需幾千票即可當選，卻需破萬票才能罷免，「這種懸殊落差，限縮了公民的監督權，讓罷免成為形式上的徒勞。」

罷團領銜人蔡宜助說，他們沒有政黨資源支援，靠的是志工與社區連結所累積的信任與努力，靠著走遍市場、敲門拜票，成功把地方議題帶上台面。

藍營人士表示，此次罷免案未果，對綠營卻是一次重大示警，尤其民進黨過去在竹山鹿谷曾獲四成支持，如今支持度跌至一成，顯見選民對現況的不滿正在擴大。

游顥進一步指出，這場罷免行動雖然是地方開端，但意義不止於此，726、823還有更多罷免登場，全台民眾都能在自己選區中展現對監督力量的支持。