快訊

通車後最嚴重事故！高雄輕軌遭貨車衝撞 列車頭凹陷6人送醫

當選5千票、罷免卻要1萬4！陳玉鈴罷免案未通過 藍支持者不滿門檻不合理

陳玉鈴罷免案失敗 綠營發聲：公道站在正義一方

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案今登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案今登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影

民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案今天投、開票，罷免團體自行宣布罷免案不通過。針對國民黨罷免陳玉鈴議員失敗，民進黨發言人卓冠廷表示，這樣的結果，證明公道永遠站在正義的一方。

罷陳是大罷免浪潮下首個登場的罷免案，也是全國唯一一場綠營民代罷免案，陳玉玲因公開力挺罷免國民黨立委游顥，遭游陣營反制罷免成案。下午4點開票後，同意罷免票數短暫領先不同意票數，但同意票數因未達門檻宣告失敗。

卓冠廷指出，陳玉鈴在地方的服務成績為基層所稱讚，問政表現更是有目共睹，卻要遭到無緣由的惡意罷免，甚至在過程中，動用地方的行政資源，干預罷免的公正性。他強調，如今結果證明，鄉親對於真正的惡罷是不會認同的，而他們同意的是，實實在在與鄉親站在一起，傾聽地方聲音，為基層服務的民意代表。

門檻 議員 罷免 游顥 民進黨 國民黨 南投縣 卓冠廷

延伸閱讀

即時短評／動員聲量難敵門檻高牆　陳玉鈴罷免案未過關藍營首戰受挫

當選5千票、罷免卻要1萬4！陳玉鈴罷免案未通過 藍支持者不滿門檻不合理

快訊／全台唯一罷綠投票 民進黨陳玉鈴罷免案失敗

教訓民進黨！陳玉鈴罷免案開票 初步同意票數暫領先

相關新聞

同意票多卻失敗？陳玉鈴罷免案遭否決 中選會曝原因

民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案今登場，中選會指出，據南投縣選委會開票統計，有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同...

影／用選票表達怒火！綠罷免未過...許淑華批「民意被卡死」 籲：檢討選罷法

南投縣民進黨縣議員陳玉鈴罷免案未能通過，南投縣長許淑華說，儘管未達投票門檻，從1萬2千多張同意票來看，民眾對民進黨的怒氣...

陳玉鈴罷免案失敗 綠營發聲：公道站在正義一方

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案今天投、開票，罷免團體自行宣布罷免案不通過。針對國民黨罷免陳玉鈴議員失敗，民進黨發言人卓冠...

影／4黨聯合行動挺大罷免豐原車站宣講 移工好奇看一眼

4黨聯合挺大罷免行動，今天傍晚在豐原車站前廣場宣講，正值車站進出人多，有些移工看見如此陣仗，好奇多看一眼。

即時短評／動員聲量難敵門檻高牆　陳玉鈴罷免案未過關藍營首戰受挫

全國唯一綠營罷免案未過關。南投縣民進黨議員陳玉鈴罷免案今天開票，同意票獲得1萬2160 票，雖比不同意票多5868 票，...

影／羅智強青年座談 蔣萬安、侯友宜出席力挺

距離7月26日首波大規模罷免投票日僅剩不到兩週，面臨罷免考驗的國民黨立委羅智強，今天下午舉行青年座談，台北市長蔣萬安、新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。