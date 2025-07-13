陳玉鈴罷免案失敗 綠營發聲：公道站在正義一方

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案今天投、開票，罷免團體自行宣布罷免案不通過。針對國民黨罷免陳玉鈴議員失敗，民進黨發言人卓冠廷表示，這樣的結果，證明公道永遠站在正義的一方。

罷陳是大罷免浪潮下首個登場的罷免案，也是全國唯一一場綠營民代罷免案，陳玉玲因公開力挺罷免國民黨立委游顥，遭游陣營反制罷免成案。下午4點開票後，同意罷免票數短暫領先不同意票數，但同意票數因未達門檻宣告失敗。

卓冠廷指出，陳玉鈴在地方的服務成績為基層所稱讚，問政表現更是有目共睹，卻要遭到無緣由的惡意罷免，甚至在過程中，動用地方的行政資源，干預罷免的公正性。他強調，如今結果證明，鄉親對於真正的惡罷是不會認同的，而他們同意的是，實實在在與鄉親站在一起，傾聽地方聲音，為基層服務的民意代表。