即時短評／動員聲量難敵門檻高牆　陳玉鈴罷免案未過關藍營首戰受挫

全國唯一綠營罷免案未過關。南投縣民進黨議員陳玉鈴罷免案今天開票，同意票獲得1萬2160票，雖比不同意票多5868 票，但差2142票，最終未達1萬4302票門檻，罷免案確定無效。南投罷免議員行動，凸顯動員聲量難敵門檻高牆，藍營首戰受挫，是否影響726大罷免選戰，有待觀察。

民進黨議員陳玉鈴2022年以5028票當選南投縣第四選區（竹山、鹿谷）議員，罷免卻需將近三倍票數才能通過。根據中選會資料，該選區總選舉人數為5萬7207人，罷免門檻為四分之一，即1萬4302人，且同意票必須多於不同意票。雖然本次投票率達%，略高於一般基層選舉，但仍無法跨越制度設下的高牆。

此次罷免案由地方藍營力量主導，選前舉辦守護民主音樂會，中彰雲投四縣市長首長集結，展現團結力挺決心，希望號召竹山、鹿谷選民回鄉投票，營造罷免氣勢。罷免領銜人蔡宜助坦言，南投山區部分道路坍方交通受阻，影響鄉親投票意願，加上社會對罷免案動員冷感，使得最後同意票難以達標。

政治觀察人士指出，基層民代選舉本就投票人數有限，一旦罷免門檻以總選舉人數計算，動輒需超過一萬票，對罷免方而言難度極高。這次結果凸顯單一罷免案難以激發大規模回響，即便地方全力動員，也很難拉高投票率。

民進黨方面未正面對決，僅低調守勢應對。開票後，陳玉鈴感謝選民用行動表達信任，也強調未來將持續傾聽基層心聲，回應鄉親期待。