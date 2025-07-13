即時短評／動員聲量難敵門檻高牆 陳玉鈴罷免案未過關藍營首戰受挫
全國唯一綠營罷免案未過關。南投縣民進黨議員陳玉鈴罷免案今天開票，同意票獲得1萬2160票，雖比不同意票多5868 票，但差2142票，最終未達1萬4302票門檻，罷免案確定無效。南投罷免議員行動，凸顯動員聲量難敵門檻高牆，藍營首戰受挫，是否影響726大罷免選戰，有待觀察。
民進黨議員陳玉鈴2022年以5028票當選南投縣第四選區（竹山、鹿谷）議員，罷免卻需將近三倍票數才能通過。根據中選會資料，該選區總選舉人數為5萬7207人，罷免門檻為四分之一，即1萬4302人，且同意票必須多於不同意票。雖然本次投票率達%，略高於一般基層選舉，但仍無法跨越制度設下的高牆。
此次罷免案由地方藍營力量主導，選前舉辦守護民主音樂會，中彰雲投四縣市長首長集結，展現團結力挺決心，希望號召竹山、鹿谷選民回鄉投票，營造罷免氣勢。罷免領銜人蔡宜助坦言，南投山區部分道路坍方交通受阻，影響鄉親投票意願，加上社會對罷免案動員冷感，使得最後同意票難以達標。
政治觀察人士指出，基層民代選舉本就投票人數有限，一旦罷免門檻以總選舉人數計算，動輒需超過一萬票，對罷免方而言難度極高。這次結果凸顯單一罷免案難以激發大規模回響，即便地方全力動員，也很難拉高投票率。
民進黨方面未正面對決，僅低調守勢應對。開票後，陳玉鈴感謝選民用行動表達信任，也強調未來將持續傾聽基層心聲，回應鄉親期待。
此次結果被視為藍營推動「反惡罷」試金石。原先預期藉由罷免成功激發在野氣勢，藍營人士坦言，這一仗打得吃力，雖然沒過，但也不是全無意義，後續仍會視民意走向調整節奏，評估後續反罷免戰略。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言