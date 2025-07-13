狠酸「肖想當院長」！朱立倫催反罷免票 嗆讓柯建銘「大夢想大破碎」

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聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
大罷免投票日不到2周，國民黨立委賴士葆（右二）今天舉辦反惡罷集會，國民黨主席朱立倫（右）、立法院長韓國瑜（左二）等人前來站台力挺。記者潘俊宏／攝影
大罷免投票日不到2周，國民黨立委賴士葆（右二）今天舉辦反惡罷集會，國民黨主席朱立倫（右）、立法院長韓國瑜（左二）等人前來站台力挺。記者潘俊宏／攝影

行政院日前指，為普發現金而舉債，恐將債留子孫。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨胡說八道、昧著良心說這叫債留子孫，真的還敢講出口；呼籲大家726出門投下不同意罷免，讓「每天發瘋、肖想要做院長的柯建銘，大夢想大破碎」。

朱立倫今下午出席國民黨立委賴士葆反惡罷政策說明會時，民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜也在場。對於黃國昌致詞時回敬韓國瑜是「立院第一美男子，」朱立倫笑稱「有點難過啊！我跟韓院長、賴士葆當年是立院好同事，沒想到韓國瑜變第一美男子。」

朱立倫說，當年他是台大教授、賴士葆是政大教授，雖然兩邊是「敵對關係」，但在立法院卻是合作無間，共同提出很多福國利民的法案，兩天前在立法院通過振興經濟的法案，普發現金一萬元，賴士葆就是關鍵性的角色。

朱立倫說，民進黨團總召柯建銘昨天說，只要大罷免過，國定假日、軍人加薪、警消退休金的保障統統都取消，所有民眾需要關鍵議題、重要的民生法案，民進黨都跟人民對著幹，所以大家一定要投不同意罷免票。

提及普發現金政策被民進黨批評，朱立倫表示，去年稅收超徵5283億元，去年加前年超收9100多億元，過去4年共超收1兆8700多億元，那不是賴清德的錢，不是民進黨的錢，是人民的錢。2年前蔡英文算有良心，因為超收3800多億元，所以拿一部分出來還錢於民，每人領6000元，蔡英文說還錢於民，怎麼現在變成債留子孫？

朱立倫說，去年超收5283億，一堆民進黨立委還說趕快普發1萬元，結果現在通過了，民進黨全部反對，所以大家就可以看到什麼是民進黨的嘴臉；民進黨人說反正碰到國民黨的都罷，真的是沒有良心、毀滅台灣的民主，不管台北市哪一區，只要有國民黨立委的選區，大家都要幫忙宣傳，一定要出來投不同意罷免票。

罷免 民進黨 柯建銘 朱立倫 國民黨

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