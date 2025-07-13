反惡罷再出金句 韓國瑜：曾經滄海難為水 傷害民主會後悔

大罷免投票倒數，國民黨要角周末趕場拚反惡罷宣講。立法院長韓國瑜出席國民黨立委賴士葆宣講造勢再發金句，一寸光陰一寸金，罷免就是發神經，他要再加一句話，「曾經滄海難為水，傷害民主會後悔，」大家出門投不同意罷免票，代表拒絕民進黨的一黨獨裁專制，為後代留下最乾淨的民主淨土。

韓國瑜致詞時表示，賴士葆真的是文山區之寶、立法院之寶、中華民國之寶，七屆立法委員表現可圈可點。他當立法院長一年半，113席委員中，講話讓他最需要專心仔細聽的有兩人，一是民進黨立院黨團總召柯建銘，他每次講話感覺嘴巴含一顆滷蛋；另一位就是賴士葆，聲音有點啞。可是聽久以後，就會慢慢感覺到不一樣，心裡也出現不同的標準，柯講話恨大於愛，賴士葆講話則是愛大於恨。

韓國瑜表示，民意代表有兩種，一種是鮮花型，家人都幫你準備好資源，登記就可以輕輕鬆鬆當選，未來政途的發展看自己；第二種是野草型，不靠天不靠地，全靠自己幫自己。賴士葆從學者到立法院，完全靠自己與選民的支持，擔任七屆立委，可以很自豪地說，賴士葆是從學界進入政界最成功的典範。

韓國瑜說，台灣民主已經走到懸崖了，大罷免一成功，台灣的民主將會從懸崖掉下去，7月26日大罷免如果成功，台灣的民主一場空，30多年的努力全部付諸東流，一寸光陰一寸金，罷免就是發神經，他今天要再加一句話，曾經滄海難為水，傷害民主會後悔。把台灣民主傷害掉以後，將來所有民眾要如何對亞洲國家、世界各國很驕傲地說，台灣是百分之百的民主國家？你講不出來啊！

韓國瑜批評，民進黨罷免成功，控制總統府，立法院、行政院、司法院、考試院、監察院，再控制媒體、掌握網路，是全方位的一黨專政獨裁，台灣人30多年來一代又一代人的努力，全部一場空。希望大家給賴士葆勇氣、支持，7月26日一定要出門投不同意罷免，代表大家愛護台灣的民主。