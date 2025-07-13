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站台相挺賴士葆！蔣萬安籲守住北市 狠批：惡罷侮辱人民智慧

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
大罷免投票日不到2周，國民黨立委賴士葆（中）今天舉辦反惡罷集會，台北市長蔣萬安（右）與中廣前董事長趙少康（左）前來站台助講。記者潘俊宏／攝影
大罷免投票日不到2周，國民黨立委賴士葆（中）今天舉辦反惡罷集會，台北市長蔣萬安（右）與中廣前董事長趙少康（左）前來站台助講。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安今出席國民黨立委賴士葆反惡罷說明會，他批評，民進黨發動大罷免，是因選輸就翻桌，踐踏民意，侮辱人民的智慧，用上億的錢陪民進黨重選。大家一定要去拉票、催票，全台北市一起大動員，不能讓賴清德和民進黨的陰謀得逞，「守住台北市，守住賴士葆、文山區，就是守住蔣萬安。」

蔣萬安表示，賴士葆個子不高，但是氣場很強，是他心目中的小巨人，除了還稅於民、還假於民，就任台北市長後，接到立委的第一通電話是賴士葆，他來拜託文山區捷運的南環段一起努力，盡快實現；賴士葆說到做到，在中央爭取250億經費，全部用在文山區鄉親的身上，讓他非常感動。

蔣萬安表示，民進黨之所以要發動大罷免，是賴清德認為現在立法院民進黨是少數，選輸就翻桌，這是破壞台灣的民主、踐踏民意，侮辱人民的智慧，去年大家才用選票，一票一票選出賴士葆，只因為賴清德不滿意要全部重選，用上億的納稅錢陪民進黨重選。

蔣萬安說，台北市五位國民黨立委，桃園有六席、台中所有藍委，民進黨都要全面罷免。每一位都是一時之選，勤勤懇懇、認真踏實在立法院奮戰，有什麼道理無差別式全面罷免？司馬昭之心，路人皆知，就是要翻桌，全面重選，這完全沒有道理，呼籲大家用手中的選票，投下不同意罷免，終止民進黨的不公不義。

民眾黨主席黃國昌也到場力挺，他說，賴士葆在財政委員會，跳出來堅決反對幫綠營權貴量身打造的修法，這才是立法院需要的立委；一個財經立委學養俱佳，監督擲地有聲，當有人要亂搞，不怕得罪人義無反顧挺身而出。他說，這場大惡罷台灣民眾黨不會置身事外，會與國民黨並肩作戰，號召所有人出來投票，給賴清德和民進黨教訓。

賴士葆 蔣萬安 罷免 國民黨

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